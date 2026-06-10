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2026-06-10 13:55:00 CEST

Motoros rendőröknek hajtott, majd rendőrautónak tolatott egy autós a Budai Várnegyedben

Egy rendőr könnyű sérülést szenvedett, a jármű vezetőjét a helyszínen elfogták.