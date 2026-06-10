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Motoros rendőröknek hajtott, majd rendőrautónak tolatott egy autós a Budai Várnegyedben

Egy rendőr könnyű sérülést szenvedett, a jármű vezetőjét a helyszínen elfogták.

Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerda délelőtt, 10 óra 40 perc körül az Andrássy úton. A kocsi vezetője azonban a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az I. kerületi Csónak utcáig jutott, ahol

nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak.

A gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.

Őket a polgármesteri hivatalban helyezték biztonságba. A tűzoltók órák óta oltják a lángokat.