Ismét zavargás volt Észak-Írországban, vízágyúval oszlatták a tömeget

Belfast;Észak-Írország;késelés;zavargások;idegenellenesség;

2026-06-11 07:33:00 CEST

Nem csillapodnak az indulatok a hétfői késelés miatt.

Vízágyút vetettek be Észak-Írországban a belfasti késes támadást követő zavargások második éjszakáján - írja a BBC.

A rohamrendőröket Belfasttól északnyugatra egy palackokkal, téglákkal és fadarabokkal dobáló csoport támadta, de a szerdai erőszak a beszámoló szerint nem érte el az előző esti szintet.

A helyszínre további rendőröket vezényeltek. A környéken kigyulladt egy nagyobb, az infrastruktúráért felelős minisztériumhoz tartozó jármű és több kuka is, a tömeg pedig megpróbált felgyújtani egy romos, elhagyatott ingatlant. A BBC szerint úgy tűnt, hogy egy menedékkérőket elszállásoló hotel közelébe próbáltak eljutni.

A rendbontás előzménye, hogy a 30 éves, eredetileg Szudánból származó Hadi Alodid szerdán állt bíróság elé emberölés kísérlete miatt egy hétfői, észak-belfasti késes támadást követően. Az áldozat, Stephen Ogilvie súlyosan megsérült: elvesztette a bal szemét, a jobb szeme is károsodott, emellett nyak- és hátsérüléseket szenvedett. Stephen Ogilvie családja szerda este újabb közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy a férfi stabil állapotban van. Szerintük erre azért volt szükség, mert sok hamis információ jelent meg a közösségi médiában. Egyúttal azt kérték, hogy mindenki békésen tiltakozzon, és megjegyezték: sok migráns nagyon értékes tagja a társadalomnak.

A támadásra és a feltételezett elkövető etnikai hovatartozására adott reakciók kedden több észak-írországi helyszínen tüntetésekhez vezettek. Belfastban maszkos férfiak házakat, egy buszt és autókat gyújtottak fel, több családnak el kellett menekülnie az otthonából, és több helyen benzines palackokat dobtak a rendőrökre. Más településeken - köztük Ballymenában, Londonderryben és Antrimban - sok demonstráció békésen ért véget.

Egy brit miniszter szerint 27 ember vált hajléktalanná, miután emberek házról házra járva próbáltak külföldi állampolgárokat célba venni. A Police Service of Northern Ireland főparancsnoka szerint a keddi erőszakból kimentettek között volt egy kéthónapos csecsemő is. Két rendőr megsérült, két férfit pedig megvádoltak: egy 42 éves férfit rendbontással, rongálási kísérlettel és testi sértéssel, egy 39 éves férfit, ugyancsak rendbontással.