Legalább ezermilliárdos keretet adott volna az előző kormány Krausz Ferenc alapítványának

megállapodás;Krausz Ferenc ;Hankó Balázs;Élvonal Alapítvány;

2026-06-11 08:24:00 CEST

A megállapodás 2050-ig rendezte a finanszírozást.

Legalább 25 évre biztosította volna a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítvány állami finanszírozását az a keretmegállapodás, amelyet a Telex közérdekűadat-igényléssel kapott meg a kormányváltás után jogutódként eljáró Tudományos és Technológiai Minisztériumtól.

A dokumentumot a választás előtt az akkor Hankó Balázs vezetése alatt álló Kulturális és Innovációs Minisztérium kötötte meg a Nobel-díjas fizikushoz köthető szervezettel.

Mint korábban a Magyar Hang nyomán hírt adtunk róla, az alapítvány hat évre 261,7 milliárd forintos céltámogatást kapott az előző kormánytól. A megszerzett keretmegállapodás ennél hosszabb időtávot rögzített: a konkrét támogatási összegekről három-hat évente kellett volna szerződéseket kötni, de maga az együttműködés 2050-ig szólt.

A Telex számítása szerint, ha az éves támogatás a hatéves szerződésben szereplő szinten maradt volna, a 25 éves konstrukció értéke meghaladhatta volna az 1087 milliárd forintot. A szerződés emellett azt is tartalmazta, hogy a finanszírozás elérhető maximális mértékét két szerződéses időszak között legfeljebb 3 százalékkal lehet csökkenteni, az összeget pedig évente a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) fogyasztói árindexével, de legfeljebb 8,5 százalékkal kellett volna növelni. Ezzel a lap becslése szerint a teljes összeg 1005 és 1600 milliárd forint közé eshetett volna.

A dokumentum egy további 25 éves folytatással is számolt. A felek abban állapodtak meg, hogy a keretmegállapodás lejárta előtt két évvel megkötik a következő, szintén 25 évre szóló megállapodást, amely az első szerződés megszűnésének napján lépett volna hatályba.

A megállapodás az alapítványnak jogszabályváltozásokkal szembeni garanciát is adott volna, és átmeneti időszak esetére finanszírozási folytonosságot rögzített. A hatéves szerződést és a keretmegállapodást csak a felek közös egyetértésével lehetett módosítani; az állam akkor kezdeményezhetett volna változtatást, ha az alapítvány jelentősen eltér a vállalásaitól. A szerződés szerint a 261,7 milliárd forintos céltámogatás mellett 2026-ra további 400 millió forint működési támogatást is megítéltek az Élvonal Alapítványnak. Összehasonlításként a HUN-REN Kutatási Hálózat hatéves finanszírozási szerződése 523 milliárd forintról szól. A Tudományos és Technológiai Minisztérium azt írta a Telexnek, hogy a 2025-re járó összeg egészét, a 2026-os feladat- és alapfinanszírozásnak pedig körülbelül 80 százalékát már folyósították.

Az alapítvány jövője közben bizonytalanná vált. A Tudományos és Technológiai Minisztérium május közepén bejelentette, hogy felbontja a korábbi szerződést az Élvonallal, és visszautaltatott Krausz Ferenccel 22 milliárd forint támogatást. Krausz Ferenc ezután jelezte, hogy nyitott a párbeszédre, és nyílt levélben az alapítvány teljes körű átvilágítását kérte.