Magyar Péter: A Fidesz nem támogatja a kormány korrupcióellenes lépéseit

Nem támogatja a Fidesz a kormány korrupcióellenes lépéseit - közölte egy csütörtöki Facebook-posztban a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint az ellenzéki pártot nem érdekli az egészségügy helyzete, a Magyar Államvasutak (MÁV) állapota, az utak minősége, valamint a magyar vállalatok és munkavállalók nehézségei sem. Azt is állította, hogy Orbán Viktor „szétesőben lévő” pártja nem támogatja, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg kivizsgálhassa, „hány ezer milliárd forintot loptak el a magyaroknak járó uniós forrásokból”. Emellett elutasítják azt a jogszabályt is, amely korlátozná a harmadik országból érkező, nem magyar munkavállalók behozását. Úgy fogalmazott, a párt ehelyett „a munkavállalókat kizsigerelő multik” oldalára áll.
A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy Orbánék nem támogatják a vagyonnyilatkozatok szándékos meghamisításának büntetőjogi szankcionálását.A Tisza-kormány benyújtotta az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot
Szerinte „a bukott hatalom megfogyatkozott számú képviselői” ehelyett továbbra is általuk kreált „szellemekkel”, ellenségekkel harcolnak, és „a magyarok hálószobájában kutakodnak”. Magyar Péter posztját azzal zárta, a Fidesz nem értette meg, mi történt. „Még mindig a gyász első fázisában vannak. És közben nem veszik észre, hogy 2 hónap alatt, az április 12-i történelmi vereséghez képest is elveszítettek egymillió támogatót” - fogalmazott.Jön a rendkívüli ülés, hogy senki ne ússza meg többé a hamis vagyonnyilatkozatát