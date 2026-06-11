Magyar Péter: A Fidesz nem támogatja a kormány korrupcióellenes lépéseit

Fidesz;uniós pénz;korrupcióellenes törvény;Magyar Péter;

2026-06-11 09:59:00 CEST

A kormányfő úgy látja, az ellenzéki párt még a gyász első fázisában van, és nem érti „mi történt”.

Nem támogatja a Fidesz a kormány korrupcióellenes lépéseit - közölte egy csütörtöki Facebook-posztban a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint az ellenzéki pártot nem érdekli az egészségügy helyzete, a Magyar Államvasutak (MÁV) állapota, az utak minősége, valamint a magyar vállalatok és munkavállalók nehézségei sem. Azt is állította, hogy Orbán Viktor „szétesőben lévő” pártja nem támogatja, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg kivizsgálhassa, „hány ezer milliárd forintot loptak el a magyaroknak járó uniós forrásokból”. Emellett elutasítják azt a jogszabályt is, amely korlátozná a harmadik országból érkező, nem magyar munkavállalók behozását. Úgy fogalmazott, a párt ehelyett „a munkavállalókat kizsigerelő multik” oldalára áll.

A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy Orbánék nem támogatják a vagyonnyilatkozatok szándékos meghamisításának büntetőjogi szankcionálását.

Szerinte „a bukott hatalom megfogyatkozott számú képviselői” ehelyett továbbra is általuk kreált „szellemekkel”, ellenségekkel harcolnak, és „a magyarok hálószobájában kutakodnak”. Magyar Péter posztját azzal zárta, a Fidesz nem értette meg, mi történt. „Még mindig a gyász első fázisában vannak. És közben nem veszik észre, hogy 2 hónap alatt, az április 12-i történelmi vereséghez képest is elveszítettek egymillió támogatót” - fogalmazott.