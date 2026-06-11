Ukrán-magyar gyógyszermaffiát számolt fel a rendőrség

maffia;bűnszervezet;gyógyszerhamisítás;potencianövelő szerek;

2026-06-11 14:03:00 CEST

Összesen mintegy 830 millió forintnyi vagyont vontak el a gyanúsítottaktól.

Ukrán-magyar bűnszervezetet számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) - derül ki egy csütörtöki tájékoztatásból.

Az ügyben öt embert gyanúsítottak meg, közülük négyet letartóztattak, egy ember bűnügyi felügyelet alá került. A nyomozók a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal jelzése alapján tártak fel egy illegális gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos hálózatot. Arra jutottak, hogy egy Magyarországon élő ukrán férfi legalább öt éve foglalkozott illegális szerek forgalmazásával, és teljes bűnszervezetet épített ki. A társaság nyilvános internetes felületeken árusított illegális gyógyszereket és potencianövelőket külföldi vevőknek. A webshop üzemeltetőjeként megadott cégnek Magyarországon nem volt engedélye gyógyszerek vagy táplálékkiegészítők forgalmazására és kereskedelmére, az Európa-szerte kínált termékek pedig nem voltak bevizsgálva és engedélyezve.

A gyanú szerint a vásárlók többnyire litván bankszámlára fizettek, vagy kriptovalutával egyenlítették ki a termékek árát. A potencianövelőket jellemzően külföldről rendelték meg, majd két Pest vármegyei raktárban tárolták, a kicsomagolt termékeket pedig darabonként vagy levelenként értékesítették. A csoport általában hetente háromszor adott fel több száz csomagot, nem Magyarországon, hanem egy szlovákiai postahivatalban. A postaköltség havonta 10 millió forint volt, az előzetes számítások alapján pedig az illegális tevékenységből származó haszon évente legalább egymilliárd forintot tett ki.

A KR NNI június 9-én szervezett akciót a gyanúsítottak elfogására. Mivel felmerült, hogy néhányuknál fegyver lehet, a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit is bevonták. Négy ember ők fogtak el a feltételezett vezetőt és két társát egy XVIII. kerületi konditeremben, egy negyedik gyanúsítottat pedig Szadán. Az ötödik embert a KR NNI nyomozói Vácon fogták el. Négy embert bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, egy magyar férfit pedig üzletszerűen elkövetett tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsítottak meg. A kutatásokon nagy mennyiségű gyógyszert és csomagolásra alkalmas dobozokat találtak.

A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala nagy értékű karórákat, jetskit, hajót, luxusautókat és készpénzt foglalt le, valamint több ingatlant zárolt. A lefoglalt autók között Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is volt. Összesen mintegy 830 millió forintnyi vagyont vontak el a gyanúsítottaktól.