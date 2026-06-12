Felbőgő nyuszimotorok

korrupció;Balásy Gyula;

2026-06-12 06:00:00 CEST

Az Átlátszó jóvoltából már tavaly decemberben megtudhattuk, hogy 2,8 milliárdos keretből osztják a bölcsődékben a játékmotorokat a fideszes politikusok. Az erre vonatkozó keretszerződést - a közelmúltban a képernyőn sírdogáló - Balásy Gyula cégeivel kötötte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Már akkor egyértelművé vált, hogy a Fidesz politikusainak népszerűsítésére játékeszközöket vetnek be, „természetesen” közpénzből.

A napokban új fejleményekről szerezhettünk tudomást: megismerhettük a „nyuszimotor-biznisz” egyes részleteit. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett Kátai-Németh Vilmos miniszter, mivel a Kulturális és Innovációs Minisztérium háromszoros áron, összesen 185 millió forintért vette a műanyag motorokat. A miniszter azután tett jogi lépéseket, hogy az Átlátszó június 8-án arról számolt be: darabonként több mint 15 ezer forintért vásárolta Balásy Gyula cégeitől a boltban 5 ezer forintos ár körül megvehető műanyag játékmotorokat a Hankó Balázs vezette minisztérium.

Gyorsan tájékozódtam a „nyuszimotor-piacon”, és rengeteg ajánlatot találtam 4400 és 5500 forint között. Rögtön hozzáteszem, ezek már bolti kiskereskedelmi eladási árak, és nem nagykereskedelmi beszerzési árak, tehát közvetlen a termelőtől vagy játéknagykereskedőtől ilyen tételben (12 ezer darab) történő vásárláskor biztosan van „flottakedvezmény” is. Azon is elgondolkodtam, hogy az egykoron Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium milyen hevesen érvelt a 10 százalékos élelmiszer-árrésstop mellett (ami ma is hatályban van) - esetünkben Balásy cégei nem tízszázalékos haszonkulccsal, hanem a reális ár háromszorosával dolgoztak.

Tudom, hogy a százmilliárdos csalások világában egy 185 milliós tétel „nokedli”, de mindig arra gondoljon a kedves olvasó, hogy ez a szemérmetlen eljárás és üzletpolitika (?) még hány helyen érvényesülhetett. Ugyanilyen szemlélettel árazhattak 5 milliárdos vagy akár 50 milliárdos beszerzések ügyében is, ezért aztán a KIM-Balásy bizniszt tekintse a nyomozó- és vádhatóság módszertani tanulmánynak. (Mi nem tudjuk annak venni, mert tőlünk lopták el a 185 milliót, Fidesz-kampányra.) Biztos vagyok abban, hogy ennek a gyalázatos ügyletnek felnagyított változatait sok esetben alkalmazták, tehát adott a feladat: a „nyuszimotorosok” után vegyék üldözőbe a „nagymotorosokat is”. Van belőlük elég. Speciális magyar MotoGP-futamoknak lehetünk majd tanúi!

A fentiekben e gusztustalan seftelés pénzügyi vonzatairól írtam, holott itt és most valójában nem az anyagi károkozás a legfontosabb. Persze az sem mellékes, mivel rámutat egy fontos közintézmény (esetünkben a KIM) elfogadhatatlan közpénzkezelési gyakorlatára. Számomra mégis felháborítóbb, hogy kiskorú gyerekeinket/unokáinkat bevonták a mocskos kampányukba, sokkal dühitöbb, hogy képviselőjelöltek törvénytelenül közpénzt pazaroltak egyéni boldogulásuk érdekében, sokkal tűrhetetlenebb, hogy kampánycéllal bepofátlankodtak köznevelési intézményekbe.

Kátai-Németh Vilmos feljelentése azért is rendkívül fontos, mert ebből a 185 milliós akcióból bírósági ügy lesz, hiszen az elkövetők – szinte már most bizonyítottan – tudatosan vagyoni hátrányt okoztak a minisztériumnak. Nem fog évekig elhúzódni a per, és hamarosan magas beosztású hivatalnokok fognak megszégyenülten ítéletre várni a tárgyalóteremben. Mert megérdemlik.

A szerző közgazdász.