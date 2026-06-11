sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:08:00 CEST

Óriási lépést tettek afelé, hogy a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket teljesítsék az EU-s források megszerzéséért – kezdte Szondi Vanda a sajtótájékoztatót. 16,4 milliárd euró a tét, a folyósítás feltételei között nem szerepelt sem a migráció, sem Ukrajna támogatásának a kérdése. – Van, amit nem lehet elégszer elmondani 0 mondta az utóbbiról. feltételek között Ami a korrupció elleni küzdelmet illeti, hozzátette, szakmai egyeztetésre hívták fel az Integritás Hatóságot, az Országos Bírói Tanácsot, az Országos Bírósági Hivatalt is.