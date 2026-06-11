A diákhitel most befagyasztott kamatának a mértéke még mindig magas

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:17:00 CEST

A sajtótájékoztatón kiálló Magyar Péter ezen a ponton közbeszólt, megjegyezve, hogy 2022 márciusában saját kérésére köszönt le a Diákhitel Központ éléről, ekkor egyébként a legalacsonyabb kamatozással rendelkezett a diákhitel. A kamat egyrészt a Diákhitel Központ működésétől függ, másrészt attól, hogy milyen feltételekkel jut forrásokhoz az intézmény, illetve van egy kockázati felár is. A most befagyasztott kamat mértéke még mindig magas, ezért a Tisza-kormány mérlegeli, milyen módon lehet csökkenteni.