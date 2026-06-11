Meghosszabbítják a babaváró hitelesek visszafizetési moratóriumát

sajtótájékoztató;babaváró hitel;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:24:00 CEST

A 2019-ben bevezetett 11 millió forintos babaváró hitelt az elmúlt hét év alatt 270 ezren vették igénybe, a 2026-os határidőre a párok egyötöde nem vállalt gyermeket. Bár nekik emiatt a babaváró sima piaci hitellé alakul a kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetniük. Az Orbán-kormány ugyan moratóriumot hirdetett a visszafizetésre amelyet folyamatosan tolt maga előtt, az utolsó határidő 2026 júniusának a vége. Ezt a moratóriumot a Tisza-kormány egy újabb intervallummal meghosszabbítja.

A Pénzügyminisztérium várhatóan kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető rendszert a rendezés érdekében. 24 ezer szerződést jelent ez, 182 milliárdos hitelállományról van szó - ismertette Köböl Anita. Az egész kérdést társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Az Orbán-kormány még 2024 júliusában jelentette be, hogy a moratórium a 2019. júliusa és a 2021. június 30. közötti szerződéseket fogja érinteni, a hosszabbítás egységesen 2026. júliusáig tart.