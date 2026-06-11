sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:52:00 CEST

A hvg a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításáról kérdez. Szondi Vanda szerint elsősorban nem a tartalomra vonatkozó szabályok módosultak, hanem a vizsgálatok lehetősége, tehát az, hogy hogyan lehet ellenőrizni a megadott adatok valóságtartalmát.

Magyar Péter példaként megjegyezte, a lényeg az, hogy ellenőrizni lehessen, hogy Rogán Antal tényleg feltaláló-e, valamint hogy Lázár Jánosnak miből lett 47 ingatlana. Az Integritás Hatóságnak most meglesz a lehetősége, hogy vizsgálja ezeket, illetve jogkövetkezmény is lesz, ha valaki valótlan adatokat ad meg, például kezdeményezheti miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más tisztviselők mandátumaiktól való megfosztását. Továbbá a visszatartó erő érdekében két év börtön járhat hamis adatok szándékos közléséért. Ez Magyar Péter szerint óriási előrelépés. A kormányfő más országokat is arra biztatott, hogy tegyenek hasonló intézkedéseket.