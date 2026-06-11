Még négy hónapot kapnak a babaváró hiteles szabályszegők, 2026. november 1. az új határidő

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:13:00 CEST

Van idő a tevékenykedni a gyermekáldás érdekében.

Az RTL a babaváró hitelről kérdez, azzal a kritikával kapcsolatban, hogy azok fizetik meg a jelenlegi helyzet árát, akik tudatosan vették fel a hitelt. Köböl Anita válasza szerint a gyakorlat azt mutatta, hogy a párok jóhiszeműen, gyermekáldás reményében felvették a hitelt, ha azonban ez nem valósult meg valami okból, akkor kaphattak orvosi igazolást. A Tisza-kormány enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne gyakorolni, azért, mert negatív gyakorlatként felmerült, hogy egyesek a felvett támogatást beforgatják állampapírokba. Most azért tolja ki a határidőt a kabinet, mert örökölt helyzetet kaptak az Orbán-kormánytól.

Magyar Péter ezt azzal egészítette ki, hogy 2026. november 1-jéig tolják ki a határidőt, azaz eddig van idő a gyermekáldás érdekében is tevékenykedni és abszolválni a feladatot. Nagyon nagy azonban a különbség a piaci büntetőkamat és a tervezett intézkedések között, hiszen nagyon sok pár kerülne nehéz helyzetbe, ha egyszerre szakadnának a nyakukba a megváltozott pénzügyi feltételek. Rendszeresen előfordul, hogy arbitrálnak, ami azt jelenti, hogy nem a meghatározott célra fordítják a pénzt, hanem a támogatást megforgatják azzal a céllal, hogy a kamatkülönbözetet zsebre teszik. Fontos, hogy ilyen ne történhessen és a támogatást rendeltetésszerűen használják. Azon kell dolgozni, hogy a kamatkörnyezet kedvezőbb legyen, mind a cégeknek, mind a magánszemélyeknek - ismertette a kormányfő.

A sajtótájékoztatón korábban Köböl Anita kormányszóvivő mondta el, hogy a 2019-ben bevezetett 11 millió forintos babaváró hitelt az elmúlt hét év alatt 270 ezren vették igénybe, a 2026-os határidőre a párok egyötöde nem vállalt gyermeket. Bár nekik emiatt a babaváró sima piaci hitellé alakul a kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetniük. Az Orbán-kormány ugyan moratóriumot hirdetett a visszafizetésre amelyet folyamatosan tolt maga előtt, az utolsó határidő 2026 júniusának a vége. Ezt a moratóriumot a Tisza-kormány egy újabb intervallummal meghosszabbítja.

A Pénzügyminisztérium várhatóan kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető rendszert a rendezés érdekében. 24 ezer szerződést jelent ez, 182 milliárdos hitelállományról van szó - ismertette Köböl Anita. Az egész kérdést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Az Orbán-kormány még 2024 júliusában jelentette be, hogy a moratórium a 2019. júliusa és a 2021. június 30. közötti szerződéseket fogja érinteni, a hosszabbítás egységesen 2026. júliusáig tart.