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Logikus lenne még az EU-csúcs előtt találkozni az ukrán elnökkel

A Reuters arról kérdezett, lesz-e az uniós csúcs előtt, illetve még ebben a hónapban a találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Magyar Péter közölte, ő azt tartaná logikusnak, ha még az Európai Tanács találkozója előtt megtartanák. Hozzátette, nem vesz részt a szervezés technikai részleteiben. Határozott elvárásai vannak a helyszínt illetően, de tudnak rugalmasak lenni. Ha lesz konkrét időpont és helyszín, akkor arról tájékoztatni fog,.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint a Tisza-kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó fizetésképtelenségbe lökné Budapestet. 