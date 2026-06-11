Logikus lenne még az EU-csúcs előtt találkozni az ukrán elnökkel

sajtótájékoztató;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:54:00 CEST

A Reuters arról kérdezett, lesz-e az uniós csúcs előtt, illetve még ebben a hónapban a találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Magyar Péter közölte, ő azt tartaná logikusnak, ha még az Európai Tanács találkozója előtt megtartanák. Hozzátette, nem vesz részt a szervezés technikai részleteiben. Határozott elvárásai vannak a helyszínt illetően, de tudnak rugalmasak lenni. Ha lesz konkrét időpont és helyszín, akkor arról tájékoztatni fog,.