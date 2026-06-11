Pikó András: 2027 végére a Diószegi utca kisajátítással érintett házainak minden lakója új otthonra lelhet

Józsefváros;törvényjavaslat;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;kisajátítás;Pikó András;

2026-06-11 16:57:00 CEST

Az Orbán Viktor korábbi kedvenc egyeteme nem is létező bővítése miatt elrendelt, de a Magyar-kormány által a parlamentnek visszavonásra javasolt eljárások után a kerület legalább részben megvalósítaná a korábbi városrehabilitációs terveit.

Tegnap Bódis Kriszta, Józsefváros parlamenti képviselője tartott fórumot az állami kisajátítás által érintett házak lakóinak. Eljött az igazság pillanata. A lakók most tőle, az új kormány képviselőjétől hallhatták azt, amit az őket hitegető fideszes potentátok évek óta elhallgatnak előlük: nincs és soha nem is volt terv az Nemzeti Közszolgálati Egyetem) NKE tanárképzőjének beruházására, nincs rá és soha nem is volt rá pénz – közölte Facebook-oldalán Pikó András polgármester a Diószegi Sámuel utcai lakók kálváriájának legújabb fordulatáról.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Bódis Kriszta a Tisza párt több országgyűlési képviselőjével együtt benyújtotta azt a törvénymódosító javaslatcsomagot, amely többek között visszavonná az állami kisajátítási eljárást, így az önkormányzat visszakapná az ingatlanokat. Ugyanakkor az önkormányzat honlapján megjelent a Józsefvárosi Önkormányzat lakásrendeletének módosítási tervezete, amit még júniusban fogadnának el, ha az NKE beruházására, és a kisajátításokra vonatkozó törvény is módosul.

A Diószegi Sámuel utcai lakókat a polgármester szerint egy politikai blöff, az önkormányzat programjának ellehetetlenítését szolgáló gazemberség miatt forgatták ki az életükből. – Ezt mi eddig is tudtuk, mondtuk, de tegnap este vált véglegessé a tudás. Rengeteg kérdés fogalmazódott meg a jövőről, ami mostantól az önkormányzat által elindított „lakómentő” folyamat folytatását jelenti. Ez a legfontosabb hír számukra: folytatjuk a bérlőink kimenekítését, elhelyezését felújított józsefvárosi önkormányzati bérlakásokba. Eddig 42 háztartás fogadta el az ajánlatunkat, azt reméljük, 2027 végére mindenki új otthonra lel majd. Erről, az új eljárásrendről július elején egy újabb lakófórumon adunk tájékoztatást – fűzte hozzá Pikó András.

Az üresen maradó házak sorsáról a VIII. kerület vezetői közösen gondolkodnak a kormánnyal, a parlamenti képviselőjükkel, és állítják, mindent megtesznek, hogy egy közös program keretében a kormánnyal partnerségben legalább részlegesen újraindíthassák a fideszes blöff miatt ellehetetlenített városrehabilitációs programjukat.