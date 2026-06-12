Kockázatos helyszín lett a Citadella, megnyitása óta több mint hatszáz alkalommal büntették meg az autósokat szabálytalan parkolásért

parkolás;turizmus;büntetés;Újbuda;Citadella;Budavári Önkormányzat;

2026-06-12 05:50:00 CEST

A budavári rendészek az újbudai közterület-felügyelőkkel együtt figyelik az újranyitott látványosság környezetében a parkolási és behajtási szabályok betartását.

Kockázatos helyszínné változott a Citadella környéke. Az erősen vitatható eredménnyel átépített erődítmény újranyitása óta sok látogatót vonz, csakhogy hiába újult meg több mint 50 milliárd forintból a Gellért-hegy tetején álló műemlék, megközelítése nem lett könnyebb. A 27-es busz megállója elég messze van, a Gellért térről induló ösvényt kevesen vállalják be. A legtöbben autóval érkeznek. De parkolóból nem lett több.

A budavári rendészek pedig igen serények. A turisztikai látványosság áprilisi újranyitása óta több mint 600 esetben büntettek szabálytalan parkolásért a Citadella környékén. Az első hónapban több mint ötszázszor osztottak piros „mikulás-csomagot”, azóta kissé enyhült a szigor. A Budavári önkormányzat Népszavának küldött válasza szerint május közepe óta „135 alkalommal ellenőrizték a Citadella parkolóját és a környező utakat és 106 esetben volt szükség intézkedésre”. Mint írják: „a visszajelzések alapján a hétköznapi közlekedési helyzet a megnyitást követő időszakhoz képest nagyban javult, ugyanakkor hétvégéken továbbra is jelentős a látogatói forgalom”.

A budavári rendészek az újbudai közterület-felügyelőkkel együtt figyelik az újranyitott látványosság környezetében a parkolási és behajtási szabályok betartását. A leginkább érintett Sánc utcában és a Szirtes úton hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között 450 forintos óránkénti díjért lehet parkolni. Az autósok helyzetét nehezíti, hogy a Számadó út éppen a XI. és az I. kerület határán fekszik: a páratlan oldal Budavár, a páros Újbuda. A Számadó út Szirtes úti torkolatánál csak négy I. kerületi parkolóhely van kijelölve, ráadásul az egyik elektromos autók töltőpontja is egyben. Így rendszeres a téves fizetés, bár a Budavári Önkormányzat kitáblázta, hogy melyik automatából vásárolt jegy érvényes az út jobb oldalán, illetve hányas számú parkolási zóna beírásával lehet mobilparkolást kezdeményezni. Csakhogy a Számadó út 13. és a Bérc utca 23. előtti automatánál van egy közelebbi készülék is, de az már a XI. kerületé.

A helyzet rendezése érdekében a Budavári Önkormányzat javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzatnak egy védett övezet kialakítására a Citadella környékén a behajtó buszok számának és forgalmának szabályozása érdekében. Eddig annyit sikerült elérni, hogy a buszoknak engedélyt kell kérniük a felhajtáshoz, de az I. kerület szerint ezt a Főváros jelenleg minden kérelmezőnek megadja. A fideszes Böröcz László vezette budavári önkormányzat szerint ezt rendezni kell a vonatkozó fővárosi rendelet módosításával, ahogy azt tették a Budai Vár esetében is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Gellért-hegy másik része a XI. kerülethez tartozik, így az újbudaiak együttműködésére is szükség van.

A budavári önkormányzat azt szeretné elérni, hogy minél kevesebben menjenek fel autóval. Erre lehet megoldás az új, elektromos buszos budavári körjárat, amelyet ősszel indítanának el. A Citadella megközelítését pedig a korábban tervezett sikló megépítése tenné még egyszerűbbé. (Lásd keretes írásunkat.)

Közben a XI. kerület is keresi a megoldást a megnövekedett Gellért-hegyi autós forgalomra. Úgy vélik, hogy nem csak egyeztetésekre van szükség az érintett kerületek és szervezetek között, de pontos adatokra is. Ezért az Újbuda Parkolásüzemeltető Kft. munkatársai május 6. és 16. között parkolásvizsgálatot végeztek a Gellérthegyen; felméréseket és fotókat készítettek. Az eredményről megkérdeztük a XI. kerületi önkormányzatot, amelytől azt a választ kaptuk, hogy a felmérés egyelőre csak részeredménynek tekinthető, további szakmai egyeztetések szükségesek a fővárossal. Elképzelhetőnek tartják a hétvégi fizetős parkolás bevezetését, illetve ehhez kapcsolódó forgalomszabályozási intézkedéseket, de ezekhez fővárosi rendeletmódosítás szükséges. Addig is együttműködnek az I. kerületi közterület-felügyelettel.