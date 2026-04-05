Orbán Viktor újra átadta a Citadellát, szerinte az ukránok égbekiáltó bűnt követnek el Magyarország ellen

2026-04-05 17:19:00 CEST

A miniszterelnök most sem hagyott kétséget afelől, hogy fenn akarja tartani az orosz energiafüggőséget .

Orbán Viktor beszédével vasárnap újra adták át a felújított Citadellát, ahol ebből az alkalomból beszédet tartott Orbán Viktor is.

A miniszterelnök elmondta, „magunk mögött hagyhatjuk, ami rossz, esendő és múlandó”, így újult meg a Citadella is. Elhagyták belőle, ami rossz, esendő és szennyes, és átmentették azt, ami használható és saját képükre formálható. A kormányfő szerint még soha nem fordult elő, hogy a Gellért-hegy tetején a magyarok maguknak építettek volna valamit; ide mindig mások építettek „és leginkább ellenünk”, hiszen ezt az épületet is az elnyomásunkra emelték, de ma a szabadság bástyája - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt fejtegette, hogy a Gellért-hegy két tektonikus lemez határán helyezkedik el, ha pedig ezek a lemezek megmozdulnak, irgalmatlan energiák szabadulnak fel. Magyarország is nagy civilizációs tektonikus lemezek határán fekszik: ortodoxia, muzulmán világ, nyugati kereszténység – hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki szerint a törésvonalon állandóan történik valami, leginkább valami veszélyes, ezért a magyar a túlélés világbajnoka. – Sok százezer magyar halt meg a csatatereken, de nem hiába, mert nem lettünk német tartomány, sem török vilajet, sem szovjet tagköztársaság - tette hozzá.

Mi vagyunk a hegy. A Gellért-hegy Magyarország - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint érdemes erőfeszítést tenni és felmenni a Citadellára, hiszen innen kaphatjuk a legjobb látószöget a városra, az országra, az egész Kárpát-medencére. Itt állva megérthetjük, hogy ez egy történelmi kilátó, és a nemzet zarándokhelye.

„A magaslatokról nem csak visszafelé a múltba, hanem előre, a jövőre is jó kilátás nyílik. Tudom, hogy húsvét van, ünnep, feltámadás, kiállításmegnyitó és fantasztikus idő, mégsem hallgathatom el önök elől azt, amit innen előrefele látok – tért át a miniszterelnök a Fidesz kampányüzeneteinek a felidézésére. Szerinte ilyen sötét felhők régen közeledtek Magyarország felé, „keletről az ukrán háború, délről a közel-keleti felfordulás, nyugatról pedig az Európai Unió politikai csődje”, szóval Magyarország az elmúlt 20 évben „feketeöves válságkezelő országgá nőtte ki magát, de ami most közeleg, azt még nekünk is nehéz lesz kivédenünk, mert egyszerre csak le Európára egy energia- és egy pénzügyi válság.

Ha nincs energia, megáll a gazdaság, ha megáll a gazdaság, minden veszélybe kerül - magyarázta a miniszterelnök, majd közölte: „égbekiáltó bűn”, amit az ukránok elkövetnek Magyarország és Szlovákia ellen, amikor elzárják a Barátság kőolajvezetéket, az végzetes hiba, hogy az Európai Unió továbbra is „háborúpárti, lázálmos” szankciós politikát folytat. Ezért ostobaság azt követelni, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, ostobaság energiaátállási terveket ígérni a nemzetközi energiacégeknek és a brüsszeli bürokratáknak – jelentette ki a miniszterelnök. A keletről érkező energia nélkül az egyszerű létfenntartás is felemészti a magyar családok minden erőforrását - jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy folytatta, az iráni háború kitörése óta a földgáz ára 70, a kőolaj ára 60 százalékkal emelkedett Európában, ezért most csak az számít, hogy legyen energia, bárhonnan, csak legyen. – Magyarországnak egyetlen célja lehet: kimaradni a háborúból és kimaradni a holdkóros brüsszeli energiapolitikából – közölte a kormányfő, aki szerint négy éve háborúellenes szövetséget kötöttek, ezt kell most megújítani és kiterjeszteni.