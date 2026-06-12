Éljenek az örök vesztesek

Netflix;független film;

2026-06-12 18:58:00 CEST

Még hogy nem támogatja a Netflix a függetlenek művészetét. Aaron Schimberg filmje, a The Different Man a Sundance-világpremier után versenyben volt a 2024-es Berlinálén, ahol Sebastian Stan a legjobb színészi alakítás díját kapta, hogy aztán a film eltűnjön a süllyesztőben.

Magyarországon nem volt se mozi forgalmazásban, sem fesztiválon, se tévében (vajon melyiken lett volna, ugye), de most felbukkant a streaming óriáson, hogy végre eljuthasson a nézőkhöz.

A The Different Man alapvetően furcsa film, miközben az alapvető emberi dolgokat kutatja: mi befolyásol minket jobban az életben, a külső vagy a belső tulajdonságaink? A történet Edwarddal (Sabastian Stan) kezd, aki egy súlyos betegségben, neurofibromatózisban szenved és emiatt az arcát csomók és bőrkiútések torzítják el. Színészként dolgozik limitált szerepekben, visszafogott életet él és kifejezetten nem szereti. ha megbámulják. Aztán lesz egy új szomszédja, az drámaírónak készülő, apró ruhácskákban flangáló norvég Ingrid (Renate Reinsve). Azután adódik egy kísérleti kezelés lehetősége, melynek következtében Edward teljesen meggyógyul és ezt úgy dolgozza fel, hogy előző énje eltűnik – mintha csak öngyilkos lett volna – és új életet kezd Guy néven és ingatlanosnak áll. Volt szomszédjával véletlenül fut össze, aki megírta az első darabját, pont Edwardról és az ő barátságáról. Előveszi a leoperált arcát és jelentkezik színésznek a nő színházában, aki nemcsak a főszerepet adja neki, hanem bele is szeret. Csakhogy egyszer csak megjelenik a színházban Oswald, aki maga is neurofibrózisban szenved, és pontosan úgy néz ki, mint Guy még a nagy átváltozása előtt és lassan mindent elvesz Guy-tól, a színházat és a szerelmet is.

Az elképzelhetőn és felfoghatón innen is túl, pedig döbbenetes tény, hogy Oswaldot egy valóban neurofibrózisban szenvedő színész, Adam Pearson alakítja. Végezetes ahogy az egész meghökkentő mese lepereg a szemünk előtt és mi csak gondolkodunk azon, hogy melyik történetrész is az igazi színház? Amikor egy ember eltűnteti előző énjét és „karaktert” vált, vagy az, amikor a színpadon és az életben legyőzi őt a korábbi archetípusa? Így vagy úgy, de Aaron Schimberg az abszolút vesztes kisember történetét meséli el, miközben a film lezárása immár „csak” egy amerikai színházi szhowbiznisz paródia, a mindenkit megillető, lesújtó iróniával.

A mű érdekessége, hogy a Sebastian Stan és Renate Reinsve az idei Cannes-i fesztiválon Arany Pálmával jutalmazott, Cristian Mungiu rendezte Fjordban is főszerepet játszanak, így már csak ezért is érdemes meglesni a korábbi közös munkájukat.

Infó: The Different Man. Bemutatja a Netflix