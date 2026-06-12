Két baleset történt az M1-es autópályán Győr közelében, nyolcan meghaltak

baleset;Győr;halálos baleset;M1-es autópálya;

2026-06-12 07:59:00 CEST

Péntek hajnalban egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, az előbbi jármű ezután kigyulladt, a sofőr életét vesztette. Nem sokkal később egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében. A balesetek következtében nyolcan meghaltak, az érintett pályaszakaszon teljes pályás útlezárás van érvényben – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerénél. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.