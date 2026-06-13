Könyörgöm, akasszuk le!

szimbólum;nyilatkozat; NER;Magyar Péter;

2026-06-13 06:00:00 CEST

Van fontosabb dolga is a kormánynak, mint az, mi lóg a falon - ezzel a szokatlanul sarkos mondattal zárta rövidre múlt héten Szondi Vanda kormányszóvivő a Népszava kérdését a Fidesz első bukott köztársasági elnökének szignójával hitelesített Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatáról (NENYI), amelyet 2010-ben kötelezően ki kellett aggatni minden közintézmény falára, jól látható helyre.

A NENYI-t később felváltotta a Fidesz úgynevezett alaptörvényének preambuluma, a „Nemzeti hitvallás”(NH), amelyből egy példány még az e heti sajtótájékoztató idején is a terem falán lógott.

Szóval valóban: az új kormány előtt számtalan fontosabb feladat tornyosul, mint Orbán Viktor dagályos irománya,

amiért mégis furcsa volt a szóvivő asszony darabos reakciója, az éppen az a szimbólumérzékenység, amely az első pillanattól jellemzi Magyar Péter, majd később a Tisza Párt és a kormány kommunikációját.

Hogy van-e összefüggés lapunk múlt heti kérdése és aközött, hogy a sok valóban fontos dolog mellett a kormány végül foglalkozott a „mi lóg a falon?” kérdéssel, azt nem tudhatjuk.

Mindenesetre Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón már nem egyszerűen a dokumentumok eltávolítását jelentette be, hanem egyúttal arra biztatta a magyarokat - mintegy a szkripted forradalom részeként - , hogy aki ilyet lát egy hivatalban, vigye nyugodtan haza kordokumentumként, ha akadékoskodna a portás, csak lobogtassa meg a Magyar Közlönyt.

A tájékoztató termében kifüggesztett példányt egyébként Ruff Bálint kapta meg, ezen kívül még egyről tudható, hol van: a Lendvay utcában.

Hogy mennyire fontos volt a Fidesznek az iromány, jól jelzi, hogy a bukása óta is szinte folyamatosan bujkáló Orbán Viktor pont ezt az ügyet tartotta érdemesnek arra, hogy egy rövid, házibarkács videóban megemlékezzen róla. A volt miniszterelnök pár perces kisfilmben demonstratíve kiszögezi a saját, Lendvay utca irodájának falára a NH egy példányát, majd hű kobzosával, Kaminski Fannyval megállapítják, hogy jól néz ki. Elhisszük, maradjon is ott.

Noha Magyar Péterre jellemező a gyors reakció és korrekció, ha tudjuk, hogy ilyen gyors intézkedés történik, esetleg mást teszünk szóvá, például, hogy legyen másfél méteres víz a Velencei-tóban. De kezdetnek ez sem rossz.