Bűncselekmény gyanúja miatt négy holttestet exhumálnak Dunapatajon

gyanú;holttestek;exhumálás;Dunapataj;

2026-06-12 18:52:00 CEST

Azt követően döntöttek az intézkedésekről, hogy vagyon elleni bűncselekmények nyomait találták azokban a házakban, ahol a holttesteket megtalálták.

Több, az elmúlt időszakban bekövetkezett gyanús haláleset miatt lezárják jövő héten a Bács-Kiskun megyei Dunapataj mindkét temetőjét – értesült a 444.

A lap úgy tudja, négy holttest exhumálásáról is döntöttek. A helyi temetkezési vállalkozó, valamint Dusnoki Csaba, a település polgármestere bár részleteket érdemben nem közöltek, de megerősítették az értesülést. A temetkezési vállalat tájékoztatása szerint a temető lezárása idején senki nem látogathatja a sírhelyeket, illetve temetéseket sem tartanak. A nagyközség vezetője pedig annyit közölt, hogy kedden és szerdán zárják le a két temetőt az ügyben. „A rendőrség kezdeményezte az elhaltak testének megvizsgálását bűncselekmények gyanújával összefüggésben, azt vizsgálják, hogy nem idegenkezűség okozta-e a halálukat” - tolmácsolta a polgármester a hatóságoktól kapott információit.

Az intézkedések azt követően indultak, hogy kiderült, azokban a házakban, ahol a holttesteket találták, vagyon elleni bűncselekmények nyomaira bukkantak. Vagyis elviekben fennáll a lehetősége, hogy akár személy elleni bűncselekmény is történhetett.

A 444 megkeresésére a megyei kormányhivatal közölte: „Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal együttműködik a nyomozó hatósággal, azonban a folyamatban lévő eljárásra tekintettel részletesebb tájékoztatást nem tud adni. Tájékoztatjuk, hogy a temető lezárása nem tartozik hatóságunk jogkörébe.” A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság érdemben egyelőre nem nyilatkozott.

A lap meg nem erősített információi szerint idén bekövetkezett halálesetekről van szó, s mind a négy potenciális áldozat egyedülálló, többnyire idős személy volt. A holttesteket mind a négy esetben a reggeli órákban találták meg, s több halálesetről tudni, amikor este a később elhunytaknak még semmi baja nem volt.