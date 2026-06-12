Kirúgták Orbán Balázs stábját Ruff Bálint tárcájától

elbocsátások;Miniszterelnökség;Orbán Balázs;Ruff Bálint;

2026-06-12 20:51:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban arról beszélt, politikai hovatartozás alapján senkit nem rúgnak ki, ha az illető nem bűnöző.

Több tucat embert bocsátottak el a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől. A 24 úgy értesült, hogy az Orbán Balázs korábbi miniszterelnöki politikai igazgatóhoz tartozó kabinet munkatársairól van szó, akik a stratégiai, elemzési és kommunikációs osztályokon dolgoztak.

Az ügy előzménye, hogy a fideszes sajtóban politikai tisztogatást kezdtek emlegetni, eszerint bár Ruff Bálint hétfőn a parlamentben még arról beszélt, hogy ő nem rúgott ki senkit, 41 embernek mégis felmondtak. A KözTér közzétett két rövid hangfelvételt, amelyek egyikén Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára közli az érintettekkel a munkaviszonyuk megszüntetésének tényét.

Ruff Bálint a parlamentben arról beszélt, senkit nem rúgnak ki a politikai hovatartozása miatt, ha az illető nem bűnöző, sőt, olyan emberek is fognak magasabb pozícióban dolgozni a Miniszterelnökségen, akik már az Orbán-kormány idején is ott dolgoztak.