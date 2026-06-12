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Vége az MTVA-nak, benyújtották a törvényjavaslatot a magyarországi közmédia átalakításáról

Megalakul a Független Közmédia Testület, ahol egyenlő arányban képviseltetheti magát a kormánypárti és az ellenzéki politikai oldal, de részt vehetnek benne a magyarországi média független képviselői is.

A cél visszaadni a közmédiát a köznek – jelentette be péntek délutáni Facebook-videójában Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy a Tisza három képviselője, Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián benyújtotta a médiatörvény módosítását célzó törvényjavaslatot

A jogszabály lényege, hogy a közmédia megrendelőjének, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek, illetve a gyártónak, a hírhamisító Papp Dániel vezette Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) vége, elválasztják egymástól a hírügynökségi és a műsorszolgáltatási feladatokat. Ezzel létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.

A sokat bírált Közszolgálati Közalapítvány egy új, Tarr Zoltán szerint „paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szerv”, a Független Közmédia Testület lép, amelyben egyenlő arányban képviseltetheti magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, de részt vehetnek benne a magyarországi média független képviselői is. Számokban ez azt jelenti, hogy a testületnek négy-négy éves mandátummal lesz három kormánypárti és három ellenzéki tagja, továbbá öt éves mandátummal három, a médiaszakma által jelölt tagja. Ezt a Független Közmédia Testületet az Országgyűlésnek rendelik alá, költségvetési forrásból fog működni. – A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenné – nyomatékosította Tarr Zoltán, aki szerint nem elég kimondani, hogy a közmédiának függetlennek kell lennie, ehhez valódi garanciákra van szükség.

A tervek szerint a testület szakmai tagjait az országos civil gyermekvédelmi és jogvédő szervezetek, a közmédiában dolgozó szakszervezetek és a jelölést adó szakmai szervezetek képviselőivel kiegészített ülésén hallgatják meg, majd jelölik az Országgyűlés médiával foglalkozó bizottságának. A Független Közmédia Testületnek számos feladata lesz, először is folyamatosan ellenőrizniük kell „a közszolgálati médiaszolgáltatás és médiatartalom-szolgáltatás alapelveinek és céljainak megvalósulását”. Évente, független szakértők által készített tartalmi felülvizsgálatot rendelnek a közszolgálati médiaszolgáltatás és a hírügynökségi tevékenység értékelésére, védik a közmédia szolgáltató cégeinek függetlenségét, megválasztják ezek vezérigazgatóit, illetve felügyelőbizottsági tagjait, szükség esetén kezdeményezik a Médiatanács eljárásait. Sőt, az éves gazdálkodási terveket is ez a testület hagya jóvá, a 100 millió forintnál magasabb összegű szerződések a testület engedélyéhez lesznek kötve, a 300 millió forintnál nagyobb értékű szerződésekhez pedig tárgyalási felhatalmazást is kell kérni.

A beadvány értelmében a közszolgálati médiaszolgáltatásra, és a médiatartalom-szolgáltatásra vonatkozó alapvető elveket az úgynevezett Közszolgálati Charta szabályozza majd, amit a Közszolgálati Tanács alkot meg és felügyel. A szöveget kötelező lesz közzétenni a médiatartalom-szolgáltató honlapján.

A javaslatot benyújtó tiszás Mellétheti-Barna Márton úgy értékelt, a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát, a nyilvánosság méltóságát a magyar embereknek és helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon. „Jogászként fontosnak tartom kimondani, hogy a demokrácia nem merül ki a választásokban. A demokráciához intézményi garanciák, fékek és ellensúlyok, valamint olyan szabályok kellenek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számonkérhetővé teszik” - fogalmazott, hozzátéve, ez különösen igaz a közmédiára, hiszen a médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt.

„A közpénzből fenntartott közszolgálati média nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. Közfeladatot lát el, közvagyonnal gazdálkodik és a nyilvánosság bizalmából működik” - jelezte Melléthei-Barna Márton.

A Tisza pártnak választási ígérete volt a magyarországi közmédia teljes átalakítása, ennek jegyében már rendeltek ki költségvetési biztost az MTVA-hoz és az NMHH-hoz, Magyar Péter pedig a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, illetve a hírhamisítóként elhíresült Papp Dánielt is lemondásra szólította fel. Utóbbi ezt június 5-én meg is tette, arra hivatkozva, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

Az MTVA-nál 2025-ben 100 milliárd forintot költöttek dologi és 27 milliárd forintot személyi jellegű kiadásokra.

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