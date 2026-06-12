Fizikai és lelki bántalmazással fenyítette a gyerekeket egy óvónő Budapesten

óvoda;II. kerület;gyermekbántalmazás;óvónő;

2026-06-12 23:03:00 CEST

A rendőrség kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt nyomoz.

Lökdöséssel, veréssel, kiabálással, elkülönítéssel és büntetőszékkel fegyelmez egy II. kerületi óvoda pedagógusa több szülő szerint - erről számolt be az RTL Híradó.

A riport szerint több szülő összefogott, miután szerintük az óvónő megfélemlíti a kicsiket, akik szorongva járnak az oviba emiatt. Panaszukkal a fenntartóhoz fordultak és a rendőrségnél is bejelentést tettek. Az egyik szülő megtörten nyilatkozott az RTL-nek, mondván, a kisfia nem akar beszélni és fél. Elmondása szerint gyermekét lelkileg terrorizálták. Volt olyanra példa, hogy az édesanya elfelejtette behozni a pizsamáját, alvásidő előtt jött az intézménybe, ekkor gyermekét felügyelet nélkül a padon találta sírva. Mint mondta, azért zárta ki az óvónő, mert a gyermek nem vette fel a pizsamát, ami nem volt vele.

Egy másik szülő arról számolt be a csatornának, hogy vizes pólóban találta meg a gyermekét az óvodában, aki először nem is akart beszélni neki arról, hogy mi történt, majd amikor kiértek az intézményből, sírva fakadt.

Kiderült, az óvónő előbb leöntötte hideg vízzel, majd a fejét és a fenekét ütötte.

A szülők szerint az óvónő pszichés problémát okozhatott a kiscsoportos gyermekeknek, többen szorongani kezdtek, bepisiltek. Eleinte hiába kérték az igazgatót, nem változott semmi, ezt követően fordultak a nyilvánossághoz, a rendőrséghez és az önkormányzathoz.

Az egyik anya azt mondta, pszichológus foglalkozik a gyermekével és addig nem viszi óvodába, amíg nem függesztik fel az óvónőt, ugyanis régóta fennálló problémáról van szó, többen emiatt már intézményt is váltottak.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az óvodát fenntartó II. kerületi önkormányzat pedig arról tájékoztatott, hogy fegyelmi eljárás indult. Mint közölték, az óvoda vezetője szabadságra küldi az érintett óvodapedagógust, és ha a vizsgálat bizonyítja, hogy hibázott, felfüggesztik, vagy akár el is bocsáthatják az állásából.