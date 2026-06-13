A kajakos Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett 1000 méteren a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon

Portugália;kajak-kenu Eb;magyar aranyérem;

2026-06-13 19:50:00 CEST

A magyar versenyzőnek a mostani már az ötödik Eb-címe, de ebben az egyébként nem olimpiai számban ez az első. A magyarok további két bronzérmet is szereztek a versenyen.

Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, a szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu négyes pedig bronzérmes lett 500 méteren. A női kajak egyesek 1000 méteres számában, amely nem szerepel az ötkarikás játékok programjában, és amelyben tavaly Csikós Zsóka nyert, most a 2024-ben világbajnok Kőhalmi Emese képviselte a magyar színeket.

A Kovács Katalin Akadémia 24 éves versenyzője az elő- és a középfutamon keresztül jutott el a döntőig, amelyben remekül versenyzett. Mintegy száz méterrel a rajt után az élre állt és végig vezetve, magabiztosan diadalmaskodott. A hajrában a svéd Melina Andersson ugyan támadta, de sikeresen visszaverte ezt, kétszáz méterrel a vége előtt ritmust váltott és otthagyta skandináv riválisát. Kőhalminak ez az ötödik Európa-bajnoki címe, de ebben a számban az első.

Mondhatnám, hogy direkt akartam a 2-es pályára kerülni, de őszintén szólva az elő- és a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem – nyilatkozott a magyar szövetségnek a győztes. Kőhalmi Emesének az volt a terve, hogy egy erős rajt után a közepén visszaáll egy erős utazótempóra és a végén még kiadja, ami marad, s ahogy mondta, ezt pontosan sikerült megvalósítania.

Szombaton a szerencsének és egy jó hajrának köszönhetően két bronzérmet is szereztünk. Varga Ádám, a Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa 500 méteren háromszoros címvédőként készült a rajtra, sokáig vezetett ezúttal is, de a végén elfáradt, s lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett. A győzelmet nagy meglepetésre a 19 éves lengyel Alex Borucki szerezte meg, akit azonban utólag kizártak, így Varga előre lépett a bronzérmes pozícióba, az első hely pedig a cseh Josef Dostalé lett.

A nap utolsó döntője a verseny egyetlen vegyes száma, a kenu négyesek 500 méteres küzdelme volt. A Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású magyar egység egyből a döntőben kezdett, mivel ebben a számban csak nyolc hajó nevezett, így nem volt szükség előcsatározásokra. A magyarok szinte végig a harmadik-negyedik helyen haladtak a fehéroroszokkal harcolva, s a végén jobban rúgták be a hajójukat a célba. Az élen spanyol, német volt a sorrend. Az Eb vasárnapig tart, a zárónapi döntők mindegyikében lesz magyar hajó. A finálékat az m4sport.hu oldalon lehet élőben követni.