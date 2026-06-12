Hátrányból fordítva győzött a csehek ellen Dél-Korea

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2026-06-12 07:31:00 CEST

A dél-koreai válogatott 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában.

A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában, a mexikói Guadalajarában.

Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent a labdabirtoklási fölényük, a csehek is eljutottak ellenfelük 16-osáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki.

A félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak Szon Hungmin két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség. A csehek a magassági fölényüket kihasználva pontrúgásokból és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt.

A szünet után nem sokkal Hvang Inbom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzseszung érkezett, de Kovár mindkétszer védett. A csehek eleinte nem igazán tudtak helyzetet kialakítani, aztán váratlanul mégis vezetést szereztek: Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Krejci az ötösön felugorva fejelt a kapuba.

Pár perccel később Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya lecserélte támadósorát. A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang Inbom a kapus fölött a hálóba emelt. Szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjongju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt.