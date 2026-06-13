Kilenc év után újra aranyérmes a magyar férfi kajak négyes

Portugália;aranyérem;kajak-kenu Eb;

2026-06-13 20:29:00 CEST

Szoros volt a verseny a portugáliai Európa-bajnokságon, de magyarok jól bírták a tempót, sőt a hajrára még rá is erősítettek. Két ezüstérmet is megszereztek a mieink, Lucz Anna és Kopasz Bálint révén.

A magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett szombaton a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinensviadalon. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kvartett remekül szerepelt az idény eddigi részében, egy-egy világkupa arany- és ezüstéremmel a háta mögött érkezett a kontinensviadalra, ahol előfutam-győzelemmel tette le a névjegyét.

A magyarok a döntőben is a favoritok közé tartoztak, de ott volt a rajtnál a házigazdák címvédő és világbajnok egysége, valamint a németek olimpiai aranyérmes négyese is. A portugálok kezdtek a legjobban, 250 méternél ők vezettek, a magyarok sem voltak azonban sokkal lemaradva, egy beülővel mögöttük haladva a második helyen lapátoltak. A táv második fele nagyon szoros versenyt hozott, Nádasék méterről méterre közelítették a hazaiakat, akik a végére elfáradva még a dobogóról is lecsúsztak. A magyarok viszont nem fáradtak el, sőt a végén még rá tudtak tenni egy lapáttal, így hosszú idő után újra Eb-aranyérmet ünnepelhettek. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak.

Lucz Anna ezüstérmet szerzett szombaton kajak egyes 200 méteren. A szám kétszeres címvédője a 4-es pályán indult, mellette, az 5-ösön a dán Frederikke Mörcke szenzációsan rajtolt, s az előnyét sikerült megőriznie a célig. Az UTE 27 éves versenyzője most is remekül versenyzett, de 2024 és 2025 után ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel. A bronzérem a szlovén Anja Apollonio nyakába került.

Ugyancsak ezüstérmes lett Kopasz Bálint kajak egyesek 1000 méteres versenyében. A Győr 28 éves sportolója csütörtökön egy előfutam-győzelemmel kezdett, a döntőben pedig ott volt két régi ismerőse, a címvédő portugál Fernando Pimenta és Párizs bajnoka, a cseh Josef Dostal is. Féltávnál a portugál vezetett, a dán Thorbjorn Rask és a svéd Martin Nathell előtt, a magyar kajakos ekkor negyedik volt. A táv második felében Kopasz fokozatosan jött előre, s miközben Pimenta tartotta az első helyét, a 4-es pályán lapátoló fehérorosz Uladiszlau Kravec is bejelentkezett az éremre, olyannyira, hogy végül mindenkit megelőzve és meglepve övé lett az arany. Kopasz az utolsó métereken hatalmasat hajrázva Pimenta mellett elment és másodikként haladt át a célvonalon.