Kisebb aszály sújtja az ötös lottót is, egy hét múlva már félmilliárd forint felett jár a főnyeremény

Sz. Zs.

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-06-13 21:32:00 CEST

A jokeren sem volt telitalálat, a következő sorsolásnál itt 355 millió forintra nő a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

38 (harmincnyolc)

54 (ötvennégy)

68 (hatvannyolc)

72 (hetvenkettő)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 659 610 forint;

3 találatos szelvény 3557 darab, nyereményük egyenként 13 000 forint;

2 találatos szelvény 71 391 darab, nyereményük egyenként 2450 forint.

Joker: 151616

A Jokeren telitalálat nem volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 3 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 585 millió forint lesz.