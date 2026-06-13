Kisebb aszály sújtja az ötös lottót is, egy hét múlva már félmilliárd forint felett jár a főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
38 (harmincnyolc)
54 (ötvennégy)
68 (hatvannyolc)
72 (hetvenkettő)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 659 610 forint;
3 találatos szelvény 3557 darab, nyereményük egyenként 13 000 forint;
2 találatos szelvény 71 391 darab, nyereményük egyenként 2450 forint.
Joker: 151616
A Jokeren telitalálat nem volt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 3 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 585 millió forint lesz.