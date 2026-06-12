Világszerte leálltak fél órára a Meta szolgáltatásai, sem a Facebook, sem a Messenger nem működött

Facebook;leállás;Meta;

2026-06-12 16:43:00 CEST

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a leállást.

Több országban is fennakadások voltak pénteken a Facebookon és a Messengeren, felhasználók milliói jeleztek hozzáférési és működési problémákat - írja az International Business Times Australia.

A hibák az Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Afrikában, a Fülöp-szigeteken és Európa egyes részein is jelentkeztek. A panaszok a Facebook hírfolyamát és a Messenger működését is érintették: sokaknál váratlan kijelentkezés, profilbetöltési hiba, üzenetküldési és üzenetfogadási probléma jelent meg.

A Downdetector és más szolgáltatásfigyelő oldalak megugró hibabejelentéseket rögzítettek. A felhasználók főként belépési gondokról, betöltési hibákról és teljes szolgáltatáskiesésről írtak, a fennakadás pedig több időzónában csúcsidőre esett.

A problémák webes felületen és mobilalkalmazásban is előfordultak, de nem minden fiókot érintettek. Egyes bejelentések szerint az Instagrammal is akadtak gondok, ami szélesebb Meta-platformhibára utalhatott. A Meta délig nem adott hivatalos tájékoztatást az okokról vagy a helyreállítás várható idejéről.

A felhasználók közben az X-en és más alternatív felületeken osztottak meg információkat.

Időközben a Facebook felülete ismét elérhetővé vált, a Messengeren is újra lehet üzenni.