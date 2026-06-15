Sárga és hápog

korrupció;Biró Ferenc;

2026-06-15 06:00:00 CEST

Nehéz nem azt látni a Biró Ferenccel szemben indított eljárásban, amit egy turista gondolna, ha először hallaná a sztorit a repülőtéren, miután megérkezett Banánköztársaságunkba. Szóval az történt, hogy volt-van egy tökig korrupt Észak-balkáni ország, ahol a legfelsőbb vezető irányításával iparági szinten űzték az uniós felzárkóztatási források ellopását. Masszív tíz év után az Unió bölcs vezetése felocsúdott, hogy valami baromira nem stimmel, a nép továbbra is szegény, sőt egyre szegényebb, legfőbb vezetőék ellenben rohadt nagy kastélyokban laknak, egyre nagyobb kocsikkal, custom made krokodilbőr cipőben érkeznek meg a brüsszeli rapportokra, szóval Brüsszelben feltették azt a kérdés: esetleg nem egy ótvar, kültelki maffiát hízlaltak-e ide az EU pénzén?

Nosza, Brüsszelből idedelegáltak egy hatóságot, hogy jól körmére nézzen az itteni loponcoknak. De úgy - hiába, unió a pokolban is unió –, hogy az itteni maffiózókra bízták a hivatal kialakítását. Azok persze köszönték szépen, olyan szűkre szabták a hivatal jogkörét, amennyire csak lehet, telipakolták kémeikkel, az élére meg kineveztek egy a kültelki magyar viszonyokról mit sem tudó, multicéges buborékvilágból érkezett széplelket, akiről úgy gondolták, sakkban tudják majd tartani, elmagyarázzák neki, amit már annyi más kollégájának, hogy felőlük ugyan ugathatja a holdat, csak tudja, meddig tart a kerítés.

A probléma az volt, hogy a multicéges kultúrából érkező új vezér egyáltalán nem volt olyan nyámnyila, mint azt a kültelki maffiózó kinevezői gondolták. Éppen a multicéges neveltetése hozta, hogy nem pakolta ki a fuxot és nem mutogatta a bicepszét, látszólag meghunyászkodott, viszont csöndben elkezdte bejátszani a szűkre szabott terepet, ahol focizni nem lehet, de lábtengózni még igen, és elkezdett egyre kellemetlenebbé válni a maffiának.

Nos, ekkor a tisztelt államvédelem nekiállt minden létező terhelőt begyűjteni a gyűlölt, Brüsszel által kitaposott hatóság ide delegált elnökéről. Pontosan ugyanaz történt, ami amúgy az uniós Csalásellenes Hatóság (OLAF) ide érkező munkatársaival is, akiket - mint azóta kiderült - a magyar titkosszolgálat követett mindenfelé. Az Integritás Hatóság elnökét nyolc hónapon át lehallgatták, fotózgatták, ahogy a felesége pakolja be az UHT tejet az áruházi parkolóban apu szolgálati autójába.

Ebből és még pár hasonló megfigyelésből sikerült kikerekíteni egy vádiratot, amelynek az lenne az üzenete, hogy az IH elnöke azért hagyta ott a multivilágot az IH-hoz képest négyszer akkora fizetéssel, hogy itt fondorlatos mód a dolgozó néptől benzint lophasson. Ami persze akkora baromságnak hangzik, hogy bízvást címlapos anyag az Origón, de még Békemenetet is lehet rá szervezni. De hát mégiscsak az ügyészség állítja ezt, szépen, géppel írott vádindítványban. Az más kérdés, hogy ez ugyanaz az ügyészség, amely eleddig rutinból lesöpörte fideszes nagykutyák ügyeit, nincs Microsoft-ügy, Elios-ügy, letelepedési kötvényes ügy, MNB-ügy - ellenben nyolc hónapot szánt a korrupcióellenes hatóság elnöke pitiáner és bőven vitatható vádpontjainak bizonyítására. Nos ez így, ebben a körítésben sokkal inkább egy statementnek hat, miszerint a fideszes mélyállam él és képes visszalőni ha akar.