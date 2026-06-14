A lángoló rollerek veszélyei

leégés;elektromos roller;

2026-06-14 18:51:00 CEST

Rengeteget hallani az elektromos rollerek veszélyeiről, de szinte kizárólag csak arról, mennyi és milyen súlyos – akár halálos – baleseteket okozhatnak. A katasztrófavédelem azonban arra figyelmeztet: nemcsak menet közben hordoznak kockázatokat az elektromos rollerek, hanem akár egy helyben állva is.

Mukics Dániel tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt négy évben összesen 83 elektromos roller gyulladt ki, 52 százalékuk álló helyzetben, 41 százalékuk töltés közben, 7 százalékuk pedig menet közben kapott lángra. 2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben 21, tavaly pedig 36 elektromos rollerrel kapcsolatos tűzeset volt Magyarországon.

De hogyan tudjuk megelőzni ezeket a tüzeket? Mindenekelőtt csak megbízható forrásból vásároljunk elektromos rollert. A vétel után először olvassuk el a használati útmutatót, hiszen lehet benne olyan speciális gyártói előírás, az adott típusra jellemző tudnivaló, amelyre nem is gondolnánk. Ne használjunk olyan elektromos rollert, amelynek burkolatát láthatóan megbontották vagy sérült, ne módosítsunk semmit a töltőn és a járművön.

Nagyon fontos, hogy ne töltsük hosszabbítóval, és lehetőleg még a vásárlás előtt ellenőriztessük villanyszerelővel a villamos hálózatot, hogy az bírni fogja-e, ha arról töltjük.

Ha sérült a töltő vagy a kábele, semmiképpen se töltsünk vele. Egyszerre csak egy elektromos rollert töltsünk, hogy ne terheljük túl a hálózatot. A helyiség, ahol töltjük a járművet, legyen száraz, sem túl hideg, sem túl meleg. Alapvető, hogy töltés közben ne legyen éghető anyag a jármű közelében. Tilos éjszakára a töltőn hagyni a rollert, és ha előreláthatólag hosszabb ideig nem fogjuk használni – például télire elrakjuk –, a legbiztonságosabb, ha az akkumulátort 30 százalék körülire töltjük, és úgy tároljuk. Ha le­esett, koccant, sérült a roller, helyezzük karanténba (éghető anyagoktól távoli helyre), és három-négy napig ne használjuk, mert az akkumulátorban a sérülésből adódó kémiai folyamatok miatt akár napokkal később is tűz keletkezhet.

Mukics Dániel arra is kitért, mi a teendő, ha kigyullad a roller. Ha az akkumulátor deformálódott, annak borítása elszíneződött, töltés közben túl meleg, ne használjuk, ne töltsük, hanem azonnal vigyük szervizbe.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy töltés közben füstöl vagy kigyullad, azonnal húzzuk ki a töltőt a konnektorból, és hívjuk a tűzoltókat: az akkumulátor magas hőmérsékleten ég, és közben rendkívül mérgező gázok keletkeznek, amelyek belégzése ájuláshoz vezethet.

Csak akkor vigyük odébb a rollert olyan helyre, ahol semmit nem tud meggyújtani, ha ez a saját testi épségünk kockáztatása nélkül megoldható. Ha kigyullad az eszköz, öntsünk rá sok vizet, és még ha sikerült is eloltani, tegyük egy lavór, hordó vagy kád vízbe, ugyanis ha ezt nem tesszük meg, vissza fog gyulladni. Ha pedig menet közben gyullad ki a roller, azonnal álljunk meg, lehetőleg olyan helyen, ahol semmit nem veszélyeztet, menjünk távolabb, és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.