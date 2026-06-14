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2026-06-14 08:52:00 CEST

Újabb zivatarokat hoz a hidegfront, a fél országra másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Többfelé viharos szélre és jégesőre is számítani kell.