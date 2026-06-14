Újabb zivatarokat hoz a hidegfront, a fél országra másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Egy hidegfront átmenetileg lelassul a térségünkben, majd délután dél felé meglódulva át is vonul fölöttünk. A front mentén és előterében több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A várható zivatarok miatt kilenc megyére (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala) másodfokú, további nyolc megyére (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Az előrejelzés szerint vasárnap déltől késő estig szórványosan fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok viharos szél és 1-2 centiméter körüli jég kíséretében. A Dunántúl keleti felében és az Alföld déli részén délután heves zivatarok is kialakulhatnak, ezekhez 2-5 centi körüli jégátmérő és felhőszakadás is társulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű, késő estére általában 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.