4,2 millió forint közpénzbe került, hogy Gulyás Gergely magánrepülőgéppel utazzon el Bécsbe és Berlinbe 2023 októberében

2023 októberében 4,2 millió forintért bérelt egy magánrepülőgépet a Miniszterelnökség, hogy a tárca akkori vezetője, Gulyás Gergely Bécsbe, aztán Berlinbe utazzon. A fideszes politikust két munkatársa kísérte el a kétnapos útra, a teljes költség szállással és egyéb kiadásokkal 5,2 millió forintnál állt meg –derül ki az RTL Híradó vasárnapi riportjából.
Gulyás Gergely 2023. október 19-én repült Bécsbe, hogy részt vegyen a magyar nagykövetség október 23-i fogadásán, amelyen beszédet is tartott. Október 20-án már Berlin felé vette az irányt, ahol Wolfgang Schmidt német kancelláriaminiszterrel tárgyalt. Útjához a Miniszterelnökség attól a FlightCoop Kft.-től bérelte a magánrepülőgépet, amely – írta meg a bezárása előtt öt nappal, 2016. október 3-án a Népszabadság – Rogán Antalt és az akkori feleségét, Rogán-Gaál Cecíliát vitte helikopteren Szabó Zsófia esküvőjére.
Az RTL Híradó kérdésére a Fidesz azt közölte, Gulyás Gergelynek azért bérelt magánrepülőgépet a Miniszterelnökség, mert időben át kellett Berlinbe érnie a találkozóra Wolfgang Schmidttel. Bécs amúgy három órányi autóútra fekszik Budapesttől, Bécs és Berlin között pedig nagyjából kétóránként menetrend szerint repülőgépekkel ,is lehet utazni. A repülési idő körülbelül egy óra tíz perc.