közpénz;Berlin;Bécs;Gulyás Gergely;Miniszterelnökség;magánrepülőgép;

2026-06-14 21:33:00 CEST

4,2 millió forint közpénzbe került, hogy Gulyás Gergely magánrepülőgéppel utazzon el Bécsbe és Berlinbe 2023 októberében

Ugyanattól a cégtől bérelték, amely Rogán Antalt és az akkori feleségét 2016-ban helikopteren vitte Szabó Zsófia esküvőjére.