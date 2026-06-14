Takács Péter azt állítja, nincs neki sehol nyolcmilliárd forintja, Balásy Gyula egy kullancs volt

Fidesz;mutyi;korrupciós vádak;Takács Péter;

2026-06-14 20:39:00 CEST

Ő elégedetten távozott a Fidesz kongresszusáról.

A kormánypárti Telexnek hosszan nyilatkoztam. Természetesen csak pár másodpercet vágtak be belőle. Én viszont jó kisdobos módjára segítek nekik, hogy eljusson az infó az emberekhez - ezzel a felütéssel posztolt Takács Péter a Facebookon, mellékelve egy nagyjából négyperces interjút, amelyet a portál készített vele.

A korábbi államtitkár az általa elondottak közül azt emelte ki, hogy volt vitája Orbán Balázzsal a Fidesz komunikációját illetően, jelesül azzal kapcsolatban, hogy ki volt adva, ne reagáljanak a fideszes politikusokkal szemben megfogalmazott korrupciós és egyéb vádakra, hogy ezzel ne tartsák napirenden a témát. „Miért nem védjük meg magunkat? Mindenki tudja rólam, hogy csóró vagyok, nincs otthon 8 milliárdom. Miért nem állhatok ki és mondhatom meg mindenkinek, hogy ez egy ócska, aljas rágalom?” - fogalmazott Takács Péter, aki szerint a Telex, Magyar Péter és Kulja András tiszás EP-képviselő terjesztette el róla, hogy ő a lélegeztetőgép-üzletból szerzett ennyi pénzt. Mint közölte, most már látszik, hogy hiba volt az a kommunikációs gyakorlat, hogy az ellenfél témáiról nem szabad beszélni.

A Fidesz kongresszusáról egyébként Takács Péter elégedetten távozott, szerinte lerakták a megújulás alapjait (ezzel nem mindenki értett egyet a korábbi kormánypártban, Ferencz Orsolya, L. Simon László és részint Navracsics Tibor legalábbis jelezték kifogásaikat - a szerk.), Stumpf István hozzáállása tetszett neki a legjobban, aki emelt fejű patriotizmust és cselekvő optimizmust lát szükségesnek, de egyébként meglehetősen kritikus mondatokat is megfogalmazott, például, hogy egybites üzenetek voltak a Fidesz kampányában, zzel Takács szintén egyetértett. (Sőt, a korábbi kancelláriaminiszter arról is beszélt, hogy megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége, a társadalom pedig nehezen viselte a klientúra túlkapásait. Azt is említette, hogy a korrupció bizonyos elemei elérték a miniszterelnök dolgozószobáját is, a fiatalok elpártolásából pedig nem tanultak semmit.)

Takács Péter elmondta, egyetért Stumpf István őszinte hangnemével, de szerinte nem csak a kongresszuson volt meg a szembenézés, nagyon sok belső munkát elvégeztek már. A korábbi államtitkár szerint Orbán Viktor is őszintén beszélt, amikor azt említette, hogy a 16 év alatt a Fidesz egyfajta félkatonai szervezetté vált, nagyon elégedett a korábbi miniszterelnök hozzáállásával.

Azokkal az állításokkal kapcsolatban, miszerint arrogancia és dölyf jellemezné a korábbi kormánypártot, Takács Péter azt mondta, ez azért bonyolult kérdés, mert ha az ember az erő pozíciójából beszél, akkor sok minden arroganciának hathat, például az is, hogy ha akár csak felhívja egy újságíró figyelmét, hogy hazudik a kérdésében. Ezért ellenzékből szerinte könnyebb politizálni.

Amikor a Telex riportere azt kérdezte, hogy Orbán Viktor például megfelelően kezelte-e Hatvanpuszta ügyét, amikor „a tulajdonoshoz” irányította az újságírókat, Takács Péter azt mondta, hogy a volt miniszterelnök szerinte a többi között pont erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nem megfelelően kezelték a korrupciós vádakat. Ezen a ponton csatlakozott rá a saját példájára, hogy szerinte alaptalanul vádolják azzal, hogy nyolcmilliárd forintja lenne a lélegezetőgép-üzletből.

Takács Péter végezetül beszélt a kullancsokról is, akiknek nagy része szerinte már a Tiszában van, de azért a kérdésre, hogy Balásy Gyula például kullancs-e, igennel felelt. A kullancsok Takács Péter meghatározása szerint azok, akik nem elvekből politizálnak, hanem pénzügyi haszonszerzés reményében. (Korábban Orbán Viktor szerette dehumanizálni – poloskázni – a politikai ellenfeleit – a szerk.)

Takács Péter egyébként a közelmúltban is megcsillogtatta néhányszor sajátos kommunikációs stílusát, korábban egy férfinak, aki a 8 milliárd hollétéről érdeklődött, úgy reagált, hogy „anyádban”, amikor pedig lapunk riportere véletlenül miniszternek és államtitkárnak szólította, úgy reagált: – Egy szexi ellenzéki politikus vagyok, nem vagyok az elnyomó fasiszta diktatúra arca többé.

A fideszesek egyébként szemlátomást gyorsan megkedvelték új szerepüket, korábban a megafonos Bohár Dániel emlegetett „kormánypárti HVG-t”, amikor a lap feltett neki néhány kérdést.