képgaléria;portrék;jazidik;ezidi;Iraki Kurdisztán;

A Pávaangyal gyermekei

Az ezidikről (avagy jazidikről) a legtöbben az Iszlám Állam terroristái által 2014-ben elkövetett népirtás kapcsán hallottak, pedig történetük sokkal több pusztán a túlélésnél.

Kondor Bence képei iraki Kurdisztánban, Láles (Lalish) szentélyében készültek, ahol a vallási szertartások, családi ünnepek ma is élő hagyományként kapcsolják össze a közösséget.

A megkapóan szép portrék egy erős, öntudatos népet mutatnak, amely a legnagyobb veszteségek ellenére sem mondott le önmagáról, sem az élet szeretetéről.

„Sokan kívülről bűvészkedésnek látják, ahogyan a vak emberek az okostelefont használják. A valóságban a készülék speciális módba kapcsol – például iPhone-on a VoiceOver funkcióval – és a gesztusok jelentése megváltozik. A felhasználó végighúzza az ujját a képernyőn, a program pedig folyamatosan bemondja, milyen elem található az ujja alatt. A kiválasztás dupla koppintással történik. Így a telefon teljes mértékben használható e-mailezésre, böngészésre vagy üzenetküldésre” – tudtuk meg Szuhaj Mihálytól, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől, akit az okoseszközök látássérültek életében betöltött szerepéről, érdekes új fejlesztésekről kérdeztünk.