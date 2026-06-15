A Pávaangyal gyermekei

Kondor Bence képei iraki Kurdisztánban, Láles (Lalish) szentélyében készültek, ahol a vallási szertartások, családi ünnepek ma is élő hagyományként kapcsolják össze a közösséget.
képgaléria;portrék;jazidik;ezidi;Iraki Kurdisztán;
2026-06-15 11:30:00 CEST
Kondor Bence képei iraki Kurdisztánban, Láles (Lalish) szentélyében készültek, ahol a vallási szertartások, családi ünnepek ma is élő hagyományként kapcsolják össze a közösséget.
„Sokan kívülről bűvészkedésnek látják, ahogyan a vak emberek az okostelefont használják. A valóságban a készülék speciális módba kapcsol – például iPhone-on a VoiceOver funkcióval – és a gesztusok jelentése megváltozik. A felhasználó végighúzza az ujját a képernyőn, a program pedig folyamatosan bemondja, milyen elem található az ujja alatt. A kiválasztás dupla koppintással történik. Így a telefon teljes mértékben használható e-mailezésre, böngészésre vagy üzenetküldésre” – tudtuk meg Szuhaj Mihálytól, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől, akit az okoseszközök látássérültek életében betöltött szerepéről, érdekes új fejlesztésekről kérdeztünk.