Látássérülteknek segít a technológia

Informatika;szoftver;látássérültek;digitális technológia;felolvasás;

2026-06-12 10:23:00 CEST

„Sokan kívülről bűvészkedésnek látják, ahogyan a vak emberek az okostelefont használják. A valóságban a készülék speciális módba kapcsol – például iPhone-on a VoiceOver funkcióval – és a gesztusok jelentése megváltozik. A felhasználó végighúzza az ujját a képernyőn, a program pedig folyamatosan bemondja, milyen elem található az ujja alatt. A kiválasztás dupla koppintással történik. Így a telefon teljes mértékben használható e-mailezésre, böngészésre vagy üzenetküldésre” – tudtuk meg Szuhaj Mihálytól, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől, akit az okoseszközök látássérültek életében betöltött szerepéről, érdekes új fejlesztésekről kérdeztünk.

A digitális világ ma már nem pusztán kényelmi tér: az információhoz, munkához, oktatáshoz és közösségekhez való hozzáférés alapfeltétele. A látássérült emberek számára az informatika különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen megfelelő eszközökkel és tudással olyan akadályok hidalhatók át, amelyek korábban szinte leküzdhetetlennek tűntek. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet töltenek be azok a civil kezdeményezések, amelyek célja a technológia hozzáférhetővé tétele. Ilyen szervezet az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, amelynek munkássága és szemlélete jól példázza, hogyan találkozhat a társadalmi felelősségvállalás és az informatikai innováció. Céljuk, hogy a látássérült emberek számára az informatika ne akadály, hanem lehetőség legyen. Az alapítvány tevékenysége több pilléren nyugszik: az eszközökhöz és szoftverekhez való hozzáférés támogatásán, a felhasználók képzésén, valamint a társadalmi szemléletformáláson.

Az egyik legfontosabb terület, ahol használják az informatikát, az az oktatás. A látássérült emberek számára a számítógép és az okoseszközök használata speciális ismereteket igényel: képernyőolvasó és nagyító szoftverek, billentyűparancsok és akadálymentes alkalmazások együttes, tudatos használatát. Az alapítványnál van lehetőség ezen eszközök kipróbálására, megvásárlására, továbbá speciális ügyfélszolgálati támogatásra is. A vakok és gyengén látók írását, a Braille-t is egyre inkább kezdik felváltani a modern technológiai vívmányok, amik közül megkülönböztethetünk különböző szoftvereket, segítő szoftvereket, és speciális hardvereket. Az eszközök igény szerint vannak kifejlesztve és csoportosítva: vannak, amik felnagyítják az információkat és vannak, amelyek felolvassák azokat a vak emberek részére.

– A képernyőolvasó programok kezdetben csak a szöveges információkat tudták felolvasni, a képekre legfeljebb annyit mondtak, hogy „ábra”.

A mesterséges intelligencia segítségével azonban ma már a felhasználó kérheti, hogy írja le, mi látható egy képen. Az ekképpen kapott részletes szöveges leírás jelentősen bővíti a vak emberek számára hozzáférhető információkat

– emelte ki lapunknak Szuhaj Mihály.

Informatika és esélyegyenlőség

A látássérült emberek számára az informatika a mindennapi önállóság kulcsa. Egy jól beállított számítógép vagy okostelefon lehetővé teheti az ügyintézést, a tanulást és a munkavégzést is. Míg korábban számos információ csak nyomtatott formában volt elérhető, ma a digitális szövegek – megfelelően strukturálva – könnyen feldolgozhatók képernyőolvasóval. Mindez pedig a látássérültek előtt is kinyitotta a világot.

– A képernyőolvasók hatékony működésének feltétele, hogy a weboldalak technikailag is akadálymentesen legyenek megírva. Nem elég, ha egy honlap vizuálisan átlátható; a háttérben a forráskódnak is megfelelően kell összekapcsolnia a gombokat, feliratokat és vezérlőelemeket. Ha ez hiányzik, a program nem tudja értelmezni a tartalmat, és a felhasználó nem jut hozzá az információhoz. Az utóbbi évek jogszabályi változásai – különösen az Európai Unióban – ezért egyre több szervezetet köteleznek digitális felületeik akadálymentesítésére – jegyezte meg Szuhaj Mihály.

Ugyanakkor az esélyegyenlőség nem valósul meg az élet minden területén automatikusan. Az eszközök önmagukban kevesek: szükség van a tudásra azok használatához, továbbá támogató környezetre is. Ebben igyekszik támogatni a látássérült embereket az alapítvány is.

A 2018. évi LXXV. törvény alapján a közszférabeli szervezeteknek is előírta a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítését a látássérült felhasználók számára. Ebbe beletartozik az összes önkormányzat, az államigazgatási szervezetek, valamint a cégek honlapjai és alkalmazásai. Ezt tavaly bővítette ki az Európai Unió által érvénybe léptetett Európai Akadálymentességi Törvény (2022. évi XVII. tv). Ez újabban már a telekommunikációs szolgáltatókra, illetve az e-kereskedelemre is kiterjesztette a hozzáférhetőségi kötelezettséget, aminek keretében a bankoknak, biztosítóknak, telekommunikációs cégeknek és utazásbonyolító cégeknek is biztosítaniuk kell, hogy a honlapjaik mindenki számára akadálymentesek legyenek.

A Braille-kijelző eszközökre kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs van érvényben, ami valamivel olcsóbbá tudta tenni ezeket az eszközöket. Ugyanakkor erre, és a többi digitális nagyító- és felolvasóeszközre nem érhető el alanyi támogatás. A NEAK-hoz beadott egyedi méltányossági kérelemmel lehet támogatást kérni rájuk, amelynek keretében – pozitív elbírálás esetén - legalább 50 százalék költséget vállal át az állam. Ugyanakkor gyógyászati segédeszközök tekintetében nagyon nem mindegy, hogy hol húzzák meg a TB által támogatott termékek határát. Hallókészülékeknél például ez a küszöb az érintettek szerint indokolatlanul magasan van.

Tapasztalatok az eszközhasználatról

A látássérült felhasználók eszközhasználata rendkívül sokszínű. Vannak, akik teljes mértékben képernyőolvasó szoftverre támaszkodnak, míg mások inkább nagyítóprogramokat használnak, vagy a kettő kombinációját. A képernyőolvasók működési logikája alapvetően eltér a vizuális felhasználói élménytől: nem rámutat elemekre a felhasználó, hanem balról jobbra és felülről lefelé haladva bejárja a képernyőn megjelenő tartalmat, és a címsorokat, listákat és vezérlőelemeket használja navigációs pontként.

Tapasztalati szempontból elmondható, hogy egy jól felépített, akadálymentes weboldal használata kifejezetten gyors lehet képernyőolvasóval. A problémák ott kezdődnek, ahol a fejlesztők nem veszik figyelembe a szabványokat: hiányzó feliratok, rosszul kezelt űrlapmezők, vagy csak egérrel használható funkciók esetén a látássérült felhasználó könnyen elakadhat.

– A nagyítóprogramok más jellegű kihívásokat hoznak. Itt a kontraszt, a betűméret és a logikus elrendezés a kulcs. Egy túlzsúfolt felület, apró ikonokkal és gyenge színkülönbségekkel még nagyítás mellett is nehezen használható – tudtuk meg Csák Attilától, a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) informatika tanárától.

Az elmúlt években az okostelefonok különösen fontos szerepet kaptak a látássérült emberek életében. A beépített akadálymentesítési funkciók – képernyőolvasó, nagyítás, hangvezérlés – révén sok feladat egyszerűbben elvégezhető, mint hagyományos számítógépen, beleértve az ügyintézést és a közösségi kapcsolattartást is.

Tapasztalati szinten ugyanakkor itt is megjelennek a korlátok:

– Egy frissítés könnyen megváltoztathatja egy alkalmazás felépítését, ami újratanulást igényel. Emellett nem minden fejlesztő fordít kellő figyelmet az akadálymentességre, így a felhasználók gyakran kényszerülnek kerülőmegoldásokra – emelte ki a telefonok kapcsán a látássérült Vera.

Az alapítvány képzésében résztvevők rendszeresen használnak okostelefont (pl. iPhone-t), laptopot, hallókészüléket külső mikrofonnal, valamint különféle okoseszközöket (világítás, vagy klíma vezérlésére). A képernyőolvasók (VoiceOver, TalkBack) és a Bluetooth-kapcsolat alapvetőek a hozzáféréshez. Olyan alkalmazások is segítik az önállóságot, mint a Be My Eyes, amely távoli segítséget nyújt kamerán keresztül – osztotta meg velünk Attila.

Az informatika a tanulás és a munkavégzés területén is új lehetőségeket nyitott. Online tananyagok, digitális könyvtárak és távmunkára alkalmas rendszerek révén a látássérült emberek előtt olyan pályák is megnyíltak, amelyek korábban elérhetetlenek voltak. A siker kulcsa azonban itt is az akadálymentes tervezés és a megfelelő felkészítés. Ezt a munkát az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, a SVOE és a Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye vállalják magukra.

– A gyengénlátók számára elérhető nagyító- és segédeszközök rendkívül változatosak: léteznek kézi és asztali nagyítók, nagyméretű monitorral ellátott rendszerek, felolvasó funkcióval kombinált készülékek és érintőképernyős vagy fizikai gombos megoldások. Mivel minden látássérülés más jellegű, nincs univerzális eszköz. Az alapítvány ezért bemutatóeszközökkel felszerelt ügyfélszolgálatot működtet, ahol az érdeklődők több lehetőséget is kipróbálhatnak, és saját tapasztalat alapján dönthetnek a számukra legmegfelelőbb megoldásról – mondta lapunknak Mihály.

Következetlenségből fakadó kihívások

Bár az informatika rengeteget fejlődött, továbbra is vannak kihívások. Az egyik legnagyobb probléma a következetlenség: míg egyes rendszerek akadálymentesek, mások teljesen figyelmen kívül hagyják a látássérült felhasználók igényeit. Emellett az információhiány is gondot okoz: sok érintett nem tud a létező lehetőségekről, vagy nem kap megfelelő támogatást az eszközök beállításához és használatuk betanulásához. A jövő szempontjából kulcsfontosságú a fejlesztők, döntéshozók és felhasználók közötti párbeszéd. Az olyan szervezetek, mint az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, hidat képeznek ezek között a szereplők között, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az akadálymentesség természetes elvárássá váljon.

– Példaértékű, hogy a felhasználói kör mintegy önsegítő módon, levelező listák segítségével is támogatja egymást. Ha valakinek van egy kérdése, egy másik valaki pedig már megoldotta azt a problémát, akkor gyorsan megírja, hogy mi a válasz, vagy mit kell csinálni – összegzett Szuhaj Mihály.

A digitális eszközök használatának megtanulása szintúgy hosszú folyamat lehet, amely akár 1-3 év rendszeres tanulásba is telhet. Sok múlik azon, hogy valaki születése óta látássérült-e, vagy később veszítette-e el azt.

A technológia rengeteget fejlődött az elmúlt 10–15 évben, különösen az okostelefonok és a mesterséges intelligencia terén, ami ma már jelentősen megkönnyíti az önálló ügyintézést és információszerzést.

Az informatika a látássérült emberek számára nem csupán technikai kérdés, hanem az önállóság, az esélyegyenlőség és a társadalmi részvétel alapja. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány (rövidebb nevén: Infoalap) munkássága jól mutatja, hogy szakmai tudással, elhivatottsággal és közösségi szemlélettel valódi változás érhető el. A tapasztalatok azt igazolják, hogy ahol az akadálymentesség meghatározó, ott a technológia valóban mindenkié.