Pedofil tanárokat fogott el a rendőrség Hajdú-Bihar vármegyében

pedagógus;letartóztatás;pedofília;iskola;szexuális erőszak;

2026-06-15 08:49:00 CEST

Elrendelték a letartóztatásukat.

Tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak bűntett és más bűncselekmények miatt folyik eljárás két tanár ellen Hajdú-Bihar vármegyében - közölte hétfőn a rendőrség.

A nyomozóknak korábban olyan információ jutott a tudomásukra, hogy egy - a közleményben meg nem nevezett - oktatási intézményben két tanár, egymástól függetlenül, a másik cselekményéről nem tudva molesztál, szexuálisan közeledik egy-egy diákjukhoz. A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra és május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, míg június 10-én a tanárnő kezén is kattant a bilincs. Az otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.

Mindkettejüket kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat is - utóbbit a bíróság elrendelte.