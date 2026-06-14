A NAV belső jelentése szerint törvénysértően járt el a Legfőbb Ügyészség is az ukrán pénzszállítók ügyében

Legfőbb Ügyészség;jelentés;törvénysértés;NAV;ukrán pénzszállítók;

2026-06-14 22:02:00 CEST

„A bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható.”

Egy, a 444-hez került, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz tartozó belső dokumentum kivonata szerint súlyos törvény- és szabálysértések történtek az ukrán pénzszállítók elleni akció során, és a Legfőbb Ügyészség felelőssége is felmerül. A jelentés alapján egy fontos irat ismerete nélkül „a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy a NAV-nál látták volna ezt az iratot.

Muint ismert, 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta egy két járműből álló ukrán konvojon az M0-s autópálya Alacska pihenőhelyénél. Az ukránok két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres vagyoni forgalom keretében.

A cikk felidézi, hogy május közepén a NAV több munkatársát is meghallgatták az Orbán-kormány által minden jel szerint Ukrajnával szembeni politikai nyomásgyakorlás céljából indított akcióhoz köthetően, jogellenes fogvatartás gyanúja miatt indult ugyanis büntetőeljárás.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség által folytatott, jogellenes fogvatartás miatt indult eljárás lehet az első olyan ügy a kormányváltás óta, amelyben politikusok, ezen belül Orbán Viktor büntetőjogi felelőssége is felmerülhet, miután a Telex június 2-án arról írt, hogy a bukott miniszterelnök adta ki az utasítást az ukrán pénzszállítók elleni hatósági rajtaütésre. A beszámoló szerint március elején a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkársága irányából jött a döntés, hogy az akciót március 5-én hajtják végre.

A NAV belső jelentése azt volt hivatott feltárni, hogy milyen hibákat követhetett el az adóhatóság, amely az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentését követően a Legfőbb Ügyészség kifejezett kijelölésére eljárt az ukrán pénzszállítókkal szemben politikai megrendelésre indított pénzmosási ügyben. A 444 azt nem tudja, hogy a dokumentumot pontosan ki, vagy kik írták, de hitelesnek ítélte meg, miután a NAV is elismerte, hogy valóban elrendeltek több ilyen vizsgálatot is. A jelenleg is zajló, teljeskörű vizsgálatot „az előző kormányzat működéséhez kapcsolódó jogállami vonatkozásokra” is figyelemmel nyilvánosságra fogják hozni.

A dokumentum 24 pontban sorolja az ellenőrzés megállapításait, amelyek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról vagy konkrét jogsértésekről szólnak. A jelentés egyebek közt megállapítja, hogy a pénzszállítók elleni elsődleges intézkedések több pontban is jog-, illetve törvénysértőek voltak, továbbá, hogy az „eljárások lefolytatása, dokumentálása során lényeges szakmai hiányosságok merültek fel”.

A jelentés megállapította, hogy felmerült a Nagy Gábor Bálint vezette Legfőbb Ügyészség „nem jogszerű eljárása a nyomozás elrendelésére vonatkozó álláspont és az eljáró hatóság kijelölése” kapcsán. A Rogán Antal által felügyelt Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója a rajtaütést papíron megalapozó feljelentést is közvetlenül a Legfőbb Ügyésznek, Nagy Gábor Bálintnak címezte, a vádhatóság pedig szignózta is ezt, megteremtve a feltételeket az ukrán pénzszállítók megtámadásához.

Az ismertetett dokumentum tételesen végigvette az eljárás fontos mozzanatait, és összevetette őket a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A vizsgálat kimondta, hogy a NAV mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”, ugyanis az ügyészi átirat, amely a NAV kijelöléséről rendelkezik, nem felel meg a büntetőeljárásról szóló törvény által támasztott alakszerűségnek, mivel az ügyészség a határozatot nem foglalta írásba, csak e-mailen küldte el. Így viszont nem minősül határozatnak, amire a jogszerű kijelöléshez amúgy szükség lenne. Mint arra a jelentés felhívja a figyelmet, ha az eljárás bírósági szakaszba jut, ez a mulasztás kihathat a büntetőeljárásban beszerzett adatok, bizonyítékok felhasználására is.

Megállapították azt is, hogy az ukrán aranykonvoj ügyben a felderítést nem a NAV végezte, miközben a törvény szerint a nyomozó hatóság a felderítési szakban önállóan jár el és dönt, és ez a hatáskör nem vonható el. „A NAV „az ügyészi anyagot utasításként értelmezte és ennek alapján tette meg az intézkedéseket a nyomozás elrendelése kapcsán, de az utasítás jogellenességére nem hívta fel az ügyész figyelmét. Ennek ellenére az ügyészi intézkedés döntésként, utasításként került értelmezésre, és a hatályos szabályozás ellenére a [NAV] a nyomozást el is rendelte egy olyan feljelentés kapcsán, melynek tartalma alapján – a meg nem küldött melléklet nélkül – bűncselekmény gyanújának megállapítása is kérdéses volt” - áll a dokumentumban.

Elviekben az említett mellékletnek kellett volna részleteznie azokat az információkat, amelyre a Rogán-féle titkosszolgálat a feljelentést alapozta. A beszámoló szerint a NAV részére sem a Legfőbb Ügyészség, sem az Alkotmányvédelmi Hivatal nem küldte el nekik a szükséges iratokat, márpedig „az irat tartalmának, vagy legalább kivonatának ismerete nélkül a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, sőt, „semmilyen adat, információ nem jelent meg a nyomozati iratok között, mely a melléklet tartalmának ismeretére utalna”. Önmagában ugyanis a nagy értékű készpénz léte nem elegendő a pénzmosás bűncselekmény megállapíthatóságához.

Korábban már felmerült, hogy valószínűleg a TEK bevonása is politikai megrendelésre történt, hiszen felvonultatása eleve látványosabb, mint a NAV által használt Merkúr kommandóé. A dokumentum szerint kérdéses az is, jogszerű volt-e a pénzszállítók esetében a bilincs mint kényszerítő eszköz alkalmazása, ennek és a személyi szabadság korlátozásának további jogszerűségi vizsgálata is indokolt.

A belső jelentés azt is megállapította még, hogy „a szemle jegyzőkönyv olyan előre megírt sablonszöveget is tartalmazott, mely nem valós, illetve nem került aktualizálásra”, továbbá, hogy „a halaszthatatlan kényszerintézkedések elrendeléséről utólagosan készítendő határozatok (előállítás és szemlén történő közreműködésre kötelezés) 1, illetve 2 napos késéssel készültek el”, illetve, hogy „a tolmácsok alkalmazása során egyes adatok hiányosak, illetve egyes estekben nem teljes körben kerültek rögzítésre a szükséges figyelmeztetések, nyilatkozatok”.

„A büntetőeljárás kapcsán már az elejétől nem érvényesültek megfelelően az anyagi és eljárásjogi büntetőjogi szabályok, illetve a támogatásként bevezetett rendészeti intézkedések”

– állapítja meg a dokumentum.

A NAV a 444 megkeresésére a következő választ küldte: „Az ukrán pénzszállító ügyben az első vizsgálatot április végén az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezeti egység vezetője, a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója rendelte el. A vizsgálat tárgya: a büntetőeljárás első 72 órájának jogi-törvényességi vizsgálata volt. Tekintettel arra, hogy a több mint 100 oldalas jelentés szerint egyes intézkedések esetében megállapíthatóak voltak törvény- és szabálysértések, a NAV újabb, de már teljes körű vizsgálatot rendelt el.Így a hivatal saját hatáskörben vizsgálja azt, hogy az ukrán pénzszállító ügyében minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, valamint – a büntetőeljárás során felmerült összes tényt és körülményt figyelembe véve – jogi és humánpolitikai szempontból is elemzi, értékeli az esetleges szabálysértéseket, mulasztásokat. A teljes körű vizsgálat jelenleg még folyamatban van. Figyelemmel az ügy nemzetközi érzékenységére és az előző kormányzat működéséhez kapcsolódó jogállami vonatkozásokra, a NAV a vizsgálatot kiemelten kezeli, az eredményét pedig nyilvánosságra fogja hozni.”

A Legfőbb Ügyészség a lapot arról tájékoztatta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése után a vádhatóság tovább intézkedés céljából megküldte azt a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának. Magáról az elfogási akcióról viszont „az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást”. A vádhatóság szerint „a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvény fentiekben már hivatkozott rendelkezésének megfelelt”, ugyanakkor emlékeztettek, hogy „az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.” A nyomozást illetően a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani - ígérték.