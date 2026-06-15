Meztelenül biciklizett egy férfi Csepelen

Meztelenül biciklizett egy férfi Budapest XXI. kerületében - derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Facebook-oldalán közzétett tájékoztatásából.
Az eset még múlt hét szerdán történt. A történtekről lakossági bejelentést kaptak a zsaruk, akik intézkedtek a férfival szemben. Ezt követően lezáratták vele a biciklijét. Mivel zavartan viselkedett, beszállították a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba vitték.
Az nem derült ki, hogy indult-e valamilyen eljárás az esettel kapcsolatban.