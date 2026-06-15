Eljárás indult, amiért egy rendőr megrugdosta a budapesti ámokfutót

rendőr;bántalmazás;ámokfutó;

2026-06-15 10:56:00 CEST

A menekülő férfit időközben letartóztatta a bíróság.

Bántalmazás gyanúja miatt indult eljárás rendőrök ellen az ügyészségen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az Magyar Távirati Iroda (MTI) érdeklődésre.

Az RTL Híradó vasárnap mutatott be egy felvételt, amelyen az látható, hogy a rendőrök elfognak, majd ütni és rúgni kezdenek egy férfit, akit ittas vezetés és más kihágások miatt vettek üldözőbe Budapesten.

Az MTI megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség azt írta, hogy a büntetett előéletű férfi a gyanú szerint június 10-én a rendőrök sérelmére egyebek között hivatalos személy elleni erőszak bűntettét követte el. Az elkövetett bűncselekmények miatt a férfit a rendőrök elfogták, az ügyészek pedig elrendelték az őrizetét, majd eredményesen indítványozták a letartóztatását - tették hozzá.

Az eljárás során a férfi elfogásával kapcsolatban felmerült a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, így a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azt külön ügyben vizsgálja. Ez az eljárás kezdeti szakban van - írták, arról az ügyészség bővebb tájékoztatást nem adott.