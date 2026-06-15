Tarr Zoltán visszavonta Hankó Balázs döntéseit, összesen 400 millió forintos pénzszórásról volt szó

Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-06-15 14:33:00 CEST

Hankó Balázson négy nappal a parlamenti választás előtt lett úrra az adakozási kedv. Előfordult, hogy írásbeli kérelem nélkül bólintott rá valamire.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta a jogelődje, Hankó Balázs 2026. április 8-i döntéseit összesen 393,89 millió forint szétosztásáról.

Erről a tárcavezető számolt be egy hétfői Facebook-posztban. Mint írta, a napokban a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársaival áttekintették elődje április 8-án kelt döntését. Ekkor osztotta ki egyedi keretéből a fent említett összegű támogatást. A döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Tudjuk jól, a közpénz kiosztása nem működhet így, ez sem a kultúra, sem a magyar állampolgárok érdekét nem szolgálja - vélekedett.

Közlése szerint az összeget 30 pályázó nyerte el. A visszavonásról szóló lépést szükségszerűnek nevezte, „ezzel a döntés-visszavonással egy újabb lépést teszünk az elmúlt 16 esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé.”

Tarr Zoltán posztját azzal zárta, hogy az NKTK munkatársai a munkájukat és az előző rendszer következményeinek eltakarítását végzik. Emellett ők segítik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatban lévő nyomozását, valamint a tárca az áttekintésben részt vevő munkatársait.