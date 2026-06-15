Orbán Viktor idén is megtartja szokásos beszédét Tusnádfürdőn

Orbán Viktor;Németh Zsolt;Tusnádfürdő;Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor;

2026-06-15 14:14:00 CEST

A Fidesz kormányzati szereplőket is szívesen látna a rendezvényen.

Orbán Viktor idén is részt vesz a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, és megtartja szokásos tusnádfürdői beszédét - idézi a Transtelex Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója bejelentését.

A részvétel kérdése a Fidesz választási veresége után került elő, mert sokan találgatták, visszatér-e Orbán Viktor arra a színpadra, ahonnan évek óta politikai iránymutatást ad.

A fideszes országgyűlési képviselő a Kérdések órája című műsorban azt mondta, megállapodtak Orbán Viktorral, hogy ott lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Németh Zsolt szerint a Fidesz szombaton újraválasztott elnöke idén is azt a szerepet folytatja, amelyet évtizedek óta betölt Tusványoson: értékeli az elmúlt időszakot, és arról beszél, milyen politikai irányt tart követendőnek. Arról is beszélt, hogy az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá alakítanák, ezért a „mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják. Magyar Péter részvételét nem tartotta valószínűnek, de azt mondta, a kormányzati szereplők felé már jelezték a meghívási szándékot.

A lehetséges meghívottak között Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt említette. Németh Zsolt szerint egyelőre nem kaptak végleges választ, de nemet sem mondtak a meghívásra.

A szervezők már áprilisban jelezték, hogy a választási vereség ellenére megtartják Tusványost, de akkor még nem volt ismert, Orbán Viktor elmegy-e. A Fidesz politikusai korábban ellenzékből is rendszeresen megjelentek a rendezvényen, Orbán Viktor például a 2002-es vereség után is felszólalt Tusnádfürdőn.

Tusványos román-magyar párbeszédfórumként indult, erdélyi civil szervezetek széles részvételével, a kétezres évek közepétől azonban egyre inkább a Fidesz kiemelt politikai helyszínévé vált. A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort július 21. és 26. között tartják Tusnádfürdőn, „Veled teljes” mottóval. A teljes program még nem jelent meg, de a zenei fellépők közül az Edda Művek fellépése már biztos.