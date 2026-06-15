Az EU átláthatósági szervezete felfüggesztette a brüsszeli MCC-t mint uniós lobbiszervezetet

Európai Unió;Brüsszel;felfüggesztés;sorosozás;Mathias Corvinus Collegium;MCC;

2026-06-15 16:27:00 CEST

A Fidesz káderképzője sorosozással reagált.

Felfüggesztették a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium brüsszeli intézményét az Európai Unió lobbi és kampányszervezeteinek adatbázisából, miután nem hozta nyilvánosságra a pénzügyi adatait, ideértve például azt, hogy honnan származnak a bevételei - számolt be róla a Politico.

A laphoz eljutott egy, az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásának titkársága által írt e-mail, amelyben a több mint 17 500 lobbiszervezetet felügyelő szerv közli, hogy az MCC Brussels tagságát felfüggesztették a lobbiszervezetek nyilvántartásából. Mint jelezték, a döntés egyebek mellett megfoszthatja a fideszes káderképzőt attól, hogy bizonyos uniós intézményekben tartott találkozókon részt vegyen, például nem lehetnek jelen az Európai Bizottság által összehívott szakértői egyeztetéseken, illetve az Európai Parlament által tartott bizottsági meghallgatásokon sem.

Az MCC-t a Corporate Europe Observatory nevű, EU-s vállalati lobbitevékenységre szakosodott nonprofit kutatócsoport jelentette fel, jelezve, hogy a brüsszeli MCC nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen pénzből működik, mellesleg pedig az Orbán-rezsim propagandáját terjeszti.

A Politico idéz egy 2024-es finanszírozási nyilatkozatot, eszerint a fideszes káderképző 2022-ben indult brüsszeli irodájához 2024-ben több mint 6 millió eurót vágtak hozzá azzal a céllal, hogy „megismertesse és befolyásolja az európai politikai döntéshozókat korunk politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseivel kapcsolatos egyedi megközelítésével.” A forrás szinte teljes egészében a budapesti Mathias Corvinus Collegiumtól származott, vagyis jó eséllyel magyar közpénzről van szó.

Az MCC Brussels alapítója és ügyvezető igazgatója, Frank Furedi úgy nyilatkozott, hogy „folyamatosan próbálják marginalizálni, elszigetelni és elhallgattatni munkánkat, mert megkérdőjelezzük az uralkodó ortodoxiákat”. John O'Brien, az MCC Brussels kommunikációs igazgatója „kezdettől fogva politikainak” nevezte a döntést, és azt magyarázta, hogy a panasz „egy olyan aktivista szervezettől érkezett, amely az MCC Brussels ellen kampányolt, támogatást kapott Soros György Nyílt Társadalom Alapítványaihoz kapcsolódó hálózatoktól, és nyíltan ellenzi az általunk védett eszméket”. A káderképző bejelentette azt is, hogy „azonnal megtámadja a döntést minden rendelkezésre álló fellebbezési mechanizmuson keresztül”.