Tíz nap a visszaszámlálásig Romániában

Románia;kormányválság;

2026-06-15 15:15:00 CEST

Visszaadta kormányalakítási megbízatását Eugen Tomac vasárnap reggel, Nicușor Dan román államfő Adrian Veșteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnökét kérte fel kormányalakításra, aki el is fogadta a megbízást.

Adrian Veșteának tíz napja van arra, hogy összeállítsa kabinetjét, kormányprogramját, megszerezze a beiktatáshoz szükséges parlamenti többséget, ellenkező esetben az államfőnek fel kell oszlatnia a parlamentet és előrehozott választásokat kell kiírnia. Az Ilie Bolojan PNL-elnök vezette EU-barát kormány május 5-én bukott meg, a bizalmatlansági indítványt a négypárti koalícióból néhány nappal korábban kivált Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezte és szélsőjobb támogatásával vitte sikerre. A politikai válság azóta napról napra mélyül és terebélyesedik.

Ha Adrian Veștea kormányalakítási kísérlete is csődöt mond, jelenlegi politikai erőviszonyok között Romániát semmi sem mentheti meg egy szélsőjobb választási győzelemtől és kormányzástól. Márpedig sok esélye az új jelöltnek sincs, arról nem is beszélve, hogy újabb törésvonal keletkezett az amúgy is szerteágazó konfliktusban. Nicușor Dan államfő ugyanis nem egyeztetett az ügyvivőként még mindig hivatalban lévő kormányfő, egyben PNL-elnök Bolojannal a párt alelnökének felkérése előtt. Az ügyvivő kormányfő ezt ellenséges lépésnek, pártja megosztására tett nyilvánvaló kísérletnek nevezte. Facebook oldalán reagálva Veștea jelölésére, Bolojan azt írta: „Megpróbálni kötelezni egy pártot, hogy saját soraiból nevezzen ki miniszterelnököt minden előzetes egyeztetés nélkül, és a párt vezetősége által egyhangúlag meghozott döntések ellenére, minden lojális politikai együttműködés elvét sérti”. Közölte, a párt vezetősége hamarosan összeül, hogy döntsön a kérdésben. Nicușor Dan lépését korábbi pártja, a progresszív USR is bírálta.

A tavaly június elején általános demokratikus összefogással a szélsőjobb megfékezése és Románia európai irányultsága megőrzése céljából megválasztott Nicușor Dant egyre több kritika éri. Korábbi támogatói kezdetben azt kifogásolták, hogy nem állt ki a Bolojan-kabinet népszerűtlen megszorító intézkedéseinek védelmében, többek között ennek is köszönhető, hogy a legnehezebb és legfontosabb elengedhetetlen lépések – a közigazgatási reform illetve az abszurd igazságügyi különleges nyugdíjak megszüntetése - még váratnak magukra. A kormánybuktatás óta felerősödtek a Dant bíráló hangok, főképp azért, mert az államfő a semlegesség kényelmes talaján maradva meg sem próbálta megmenteni a Bolojan kabinetet, nem próbált hatni a PSD-re és a bizalmatlansági indítvány sikere után nem a kormánybuktató pártból jelölt új miniszterelnököt, holott, a válságot előidéző erőnek kötelessége lenne alternatívát felmutatni és vállalni tette következményét.

Az utóbbi időben Dan látványosan retorikát is váltott : mostanában már nem Európa-barát, hanem Nyugat-barát kormány szükségességéről beszél, nem is rejtve véka alá, hogy ez részéről nyitás az Egyesült Államok felé. Őt viszont az Európa iránt elkötelezett erők és választók támogatták, az uniós országok pedig egyre nyíltabban határolódnak el a Donald Trump fémjelezte amerikai politikától.

Adrian Veșteanak sincs sok esélye kormányt alakítani tíz nap alatt, főképp ha saját pártja kifarol mögüle. Esélyeit az is rontja, hogy mind a PNL, mind az USR kitart amellett, hogy nem hajlandók újra koalícióra lépni a szélsőjobb támogatásával kormányt buktató PSD-vel, a szociáldemokraták nélkül viszont nincs demokratikus többség. Felmérések szerint az AUR önmagában eléri a két legnagyobb parlamenti párt, a PSD és PNL össztámogatottságát, az orosz machinációval felfuttatott, jelenleg bírósági eljárás alatt álló Călin Georgescu a legnépszerűbb politikus, 32 százalékos bizalmi indexel.