Tiltakozik a KNDP Magyar Péter „arrogáns, akarnok és személyeskedő” viselkedése ellen

Parlament;KDNP;tiltakozás;Országgyűlés;Magyar Péter;

2026-06-15 17:42:00 CEST

„Szégyenteljes, hogy egy miniszterelnök csupán a gúny, az irónia, az arrogancia eszközrendszerével képes élni parlamenti beszédei, viszontválaszai során” – vélekedik az ellenzéki párt. Magyar Péter a stílusbeli kioktatások helyett azt javasolta, hogy inkább beszélgessenek azokkal a magyar emberekkel, akiket tönkretett az Orbán-rezsim.

„A KDNP tiltakozik Magyar Péter miniszterelnök arrogáns, akarnok és személyeskedő viselkedése ellen, amelyet az Országházban ismét bemutatott. Szégyenteljes az az erőszakos viselkedés, amelyet kormányfőként újra és újra tanúsít” – írta az ellenzéki párt hétfőn a Facebook-oldalán.

Közleményükben „szégyenteljesnek” nevezik, hogy egy miniszterelnök „csupán a gúny, az irónia, az arrogancia eszközrendszerével képes élni parlamenti beszédei, viszontválaszai során”. A KDNP ezért határozottan tiltakozik Magyar Péter olyan kijelentései ellen, amelyekkel „egyházi szertartásokat, keresztény hagyományokat, a liturgia szentségét önös politikai céljaira felhasználva olcsó vásári komédia elemeként alkalmazza szóhasználatában” – hangoztatta a párt.

Az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában Máthé Zsuzsa (KDNP) arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben nem a megígért szeretetország felé tartanak, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, a félelemkeltés, a fontos ügyekben az elhallgatás, a jogállam és a társadalom szétverése felé. „Nem vagyunk a hadifoglyai, ahogy az országot sem ejtheti túszul” – üzente a miniszterelnöknek. Kollektív bűnösséget emlegetett, sérelmezve, hogy Magyar Péter és az „emberei” tisztességes állami vezetőkről, hivatalnokokról, polgármesterekről, intézményvezetőkről állítják bemondásra, hogy „bűnözők, maffiózók, gyerekek megnyomorítói, de minimum Orbán-janicsárok vagy értéktelen bábok”.

Magyar Péter válaszában azt javasolta a képviselőnek, hogy nézzen szét maga körül, mert egy olyan frakcióban ül, amely embereket tett tönkre, és 30 ezer milliárd forintot lopott el az országtól. „Álszentséggel, farizeus magatartással nem fognak tudni újabb szavazókat szerezni. (…) A stílusbeli kioktatások helyett beszélgessenek a magyar emberekkel, civilekkel, művészekkel, újságírókkal, azokkal, akiket tönkretett a hatalom. (...) Magukon kezdjék a bűnbánatot” – mondta.