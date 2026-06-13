Bukott politikusokkal akar megújulni a Fidesz, a húsz megyei választmányi elnök négyötöde vesztett a parlamenti választáson

megújulás;politikusok;bukás;Fidesz-kongresszus;megyei elnök;

2026-06-13 19:56:00 CEST

Az átszervezett ellenzéki párt kiemelt pozícióját elnyerő országos elnökségi tag közül mindössze négynek sikerült választókerületében győznie.

A Fidesz kongresszusán elfogadott alapszabály-módosítás szerint a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd – olvasható Havasi Balázs kommunikációs igazgató tájékoztatásában az ellenzéki párt szervezeti átalakításáról.

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült: a húsz vármegyei, illetve fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott szombaton megválasztott elnökből és a négy alelnökből áll.

A vármegyei választmányok elnöki névsora több mint meglepetés. A Havasi Bertalan által közöltek szerint Bács-Kiskunban Zsigó Róbert, Baranyában Nagy Csaba, Békésben Erdős Norbert, Borsodban Tállai András, Budapesten Szatmáry Kristóf, Csongrád-Csanádban Czirbus Gábor, Fejérben Varga Gábor, Győr-Moson-Sopronban Gyopáros Alpár, Hajdú-Biharban Papp Zsolt, Hevesben Horváth László, Jász-Nagykun-Szolnokban Hubai Imre, Komárom-Esztergomban Czunyiné Bertalan Judit, Nógrádban Balla Mihály, Pest vármegyében Szűcs Lajos, Somogyban Gelencsér Attila, Szabolcs-Szatmár-Beregben Tilki Attila, Tolnában Csibi Krisztina, Vasban V. Németh Zsolt, Veszprém vármegyében Hegedűs Barbara, Zalában pedig Cseresnyés Péter lett.

A listán szereplők közül mindössze Gyopáros Alpárnak, Balla Mihálynak, Tilki Attilának és V. Németh Zsoltnak sikerült egyéni választókerületéből bejutnia a parlamentbe. Az ismertebb fideszes politikusok közült parkolópályára került például Zsigó Róbert, Tállai András, Szűcs Lajos? Gelencsér Attila.