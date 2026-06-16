Agyonlőttek egy ismert orosz ellenzékit Lengyelországban

gyilkosság;Lengyelország;orosz ellenzék;

2026-06-16 11:27:00 CEST

Többször bírálta Putyint és kigúnyolta Kadirov csecsen elnököt is.

Meggyilkoltak egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biała Podlaskában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján hétfő este megjelent cikk szerint a Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznéven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat.

A férfit hétfő délelőtt lőtték agyon a rendőrségi közlemény szerint. A hatóságok később közölték: az áldozat egy 44 éves orosz állampolgár. Személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg. A támadó egy lakótelepi parkolóban odament Szkrepeckijhez, és több lövést is leadott rá. Az elkövető elmenekült, a rendőrség körözést indított, úttorlaszokat emeltek, közúti ellenőrzéseket folytatnak, szemtanúkat hallgatnak ki.

„Olyan volt, mint egy kivégzés. Néhány lövés közelről, majd egy végső lövés”

- nyilatkozott az egyik nyomozó az onet.pl lengyel hírportálnak.

Az onet.pl szerint Szemjon Szkrepeckij, polgári neve Robert Kuzovkov, 1981-ben született, és 2021-ben menekült Lengyelországba, mert hazájában politikai üldöztetéstől tartott. Ismert volt a közösségi médiában közzétett, performanszait rögzítő filmekről, amelyekben az orosz politikai elitet, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálta, és kigúnyolta például Ramzan Kadirov csecsen vezetőt is.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, a Lengyelországból fehérorosz nyelven sugárzó Belsat TV volt igazgatója az X-en azt írta: Szkrepeckij egyúttal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra is. „Putyin fizetett bérgyilkosai eddig még nem járkáltak Lengyelországban lőfegyverrel, hogy megöljék a menedéket keresőket és lázadókat” - kommentálta Romaszewska a történteket.

Jacek Dobrzyński, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője hétfőn a wp.pl hírportálnak elmondta: a nyomozás során a rendőrség szorosan együttműködik a belbiztonsági ügynökséggel (ABW). Rendkívül komolyan vesszük ezt az ügyet - hangsúlyozta Dobrzyński.