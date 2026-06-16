Ukrán dróntámadás okozott tüzet a moszkvai olajfeldolgozó üzemben

Oroszország;tűz;Moszkva;Ukrajna;dróntámadás;

2026-06-16 11:27:00 CEST

Éjjel korlátozták az orosz főváros mind a négy polgári repülőterének forgalmát.

Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.

Szobjanyin úgy fogalmazott:

„az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában. Sérültek nincsenek. A helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak”.

Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60, Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. A vészhelyzeti minisztérium arról számolt be, hogy a tüzet lokalizálták. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya városrészében található, ahol a dróntámadás miatt forgalomeltereléseket vezettek be.

Az éjszaka a főváros mind a négy polgári repülőterének forgalmát korlátozták, az intézkedést reggel feloldották.

Az Ukrajnával határos Belgorod megye 13 települését az elmúlt nap folyamán 196 különböző típusú pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, közülük a helyi operatív törzs szerint 111-et lelőttek, 18 lakóházban, három infrastrukturális objektumban, két raktárban, egy kereskedelmi objektumban és 22 járműben azonban károk keletkeztek. A dél-oroszországi Rosztov megye légterében az éjjel 30 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a jaroszlavli régióban őrizetbe vett egy férfit, aki az ukrán titkosszolgálatok megbízásából terrortámadást készített elő a vasúton. A gyanúsítottat tetten érték a saját készítésű robbanószerkezet elhelyezése közben.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete közölte, hogy az elmúlt héten 29 orosz civil vesztette életét ukrán katonai csapások következtében – egyikük egy gyerek volt –, 225 pedig megsebesült, köztük 13 kiskorú. A sérülések 94 százalékát dróntámadások okozták.