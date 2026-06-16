Jogerősen nyolc évre ítélték a tömeggyilkossággal fenyegetőző, Budapesten élő norvég férfit

ítélet;fenyegetés;terrorcselekmény;

2026-06-16 13:13:00 CEST

A tárgyaláson sértegetni kezdte a bírót, így kivezették a tárgyalóteremből.

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla keddi jogerős ítéletében azt a Budapesten élő norvég férfit, aki a vád szerint tömegmészárlásra készült és kiskorúakról készült pornográf felvételeket tárolt mobiltelefonján - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A táblabíróság, amely folytatólagosan elkövetett terrorcselekménnyel fenyegetés és tizenkettedik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ítéletével enyhítette a férfire első fokon kiszabott tízéves szabadságvesztést. A Fővárosi Ítélőtábla egyebekben helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, amelyben a férfit tíz évre kitiltották Magyarország területéről és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba.

Az ítéletet a vádlott jelenléte nélkül hozták meg, miután a férfit - aki nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni a bíróval, majd sértegetni kezdte a bíróságot - kivezették a tárgyalóteremből.

Az első fokon megállapított tényállás szerint a magyarul nem beszélő, pszichés betegségekben szenvedő férfi egy videómegosztó portálon olyan videókat készített és osztott meg, amelyekben erőszakos bűncselekmények elkövetésével, emberek megölésével fenyegetőzött. A férfi tevékenységéről a külföldi hatóságok értesítették a magyar társszerveket, amelyek végül ferencvárosi albérletében fogták el a férfit 2023-ban.

Ezen felül a vádlott gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, pornográf jellegű felvételeket szerzett meg, amelyeket mobiltelefonjain tárolt.

A kedden kihirdetett ítélet indoklása szerint az elsőfokú bíróság eljárási szabályt nem sértett és az indoklási kötelezettségének is eleget tett. A bíró az indoklás során arra hívta fel a figyelmet, hogy a vádlott a 2011-ben 77 ember életét kioltó szintén norvég Anders Breiviknél is nagyobb tömegmészárlással fenyegetőzött.

A táblabíróság a büntetéskiszabás során enyhítő körülményként vette figyelembe az időmúlást, illetve, hogy a férfi az eljárás teljes ideje alatt a legszigorúbb kényszerintézkedés alatt állt. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.