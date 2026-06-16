Megölhettek egy 85 éves nőt a VIII. kerületben, hajtóvadászatot indított a rendőrség

Gyilkosság történhetett egy VIII. kerületi lakásban, az elkövetőt a rendőrök keresik – írja a police.hu.
A rendőrség közleménye szerint hétfőn este bejelentés alapján mentek a VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.
A BRFK hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.