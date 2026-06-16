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Megölhettek egy 85 éves nőt a VIII. kerületben, hajtóvadászatot indított a rendőrség

Az idős nőt hétfő este holtan találták Práter utcai lakásában.

Gyilkosság történhetett egy VIII. kerületi lakásban, az elkövetőt a rendőrök keresik – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint hétfőn este bejelentés alapján mentek a VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

A BRFK hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, de még nem biztos, hogy akár a vád, akár a védelem ad-e be fellebbezést.