Beszorult egy ember a metrószerelvény és a peron közé a Déli pályaudvarnál

baleset;tömegközlekedés;pótlóbusz;kettes metró;

2026-06-16 13:39:00 CEST

Emiatt pótlóbuszok jártak egy szakaszon.

Beszorult egy ember a peron és egy szerelvény közé Budapesten, az M2-es metró Déli pályaudvar állomásán - közölte kedden délelőtt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Mint írták, a balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették, és a mentőkkel közösen felhozták őt a felszínre.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábban arról tájékoztatott, hogy baleset miatt a kettes metró szerelvényei a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között nem közlekednek. Ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekedtek, amelyek nem érintették a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást.

A BKK közösségi oldalán adott ki frissítést, amely szerint az M2-es metró újra a teljes vonalon közlekedik.