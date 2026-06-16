Lezuhant Ukrajnában egy vadászbombázó, ketten meghaltak

Ukrajna;két halott;vadászrepülőgép;bevetés;lezuhant harci repülő;gyakorlatozás;

2026-06-16 22:15:00 CEST

Civil áldozatokról nem érkezett jelentés.

Egy ukrán Szu-24-es vadászbombázó lezuhant kedd este Hmelnickij megyében, a pilóta és a navigátor is életét vesztette – írja a The Kyiv Independent az ukrán légierő jelentése alapján. A légierő közlése szerint a baleset helyi idő szerint 19 óra körül történt, miközben a repülőgép bevetést hajtott végre.

A baleset okát és körülményeit jelenleg vizsgálják. A mentőalakulatok és a rendvédelmi szervek jelenleg a helyszínen dolgoznak, civil áldozatokról nem érkezett jelentés – írták. A légierő részvétét fejezte ki a katonák családjainak, hozzátéve, hogy a gyakorlatozás közben életület vesztett áldozatok „az utolsó leheletükig védték a hazájukat”.

Helyi beszámolók szerint a Hmelnickij megye Sepetivka járásában történt a becsapódás. A lezuhant gépről annyit kell tudni, hogy a Szuhoj Szu-24 egy szovjet fejlesztésű kétmotoros taktikai bombázó, amelyet mind az ukrán, mind az orosz erők a mai napig használnak. Ukrajna a Szovjetuniótól örökölte meg a flottát, a gépeket jelenleg a légierő taktikai repülődandárja üzemelteti.